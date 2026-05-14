Bệnh viện đa khoa Bà Rịa được 7 bệnh viện hỗ trợ phát triển chuyên môn

Ngày 14.5, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM) và các Bệnh viện Nhân dân 115, Nhi đồng 1, Bình Dân, Từ Dũ, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt TP.HCM, Tai Mũi Họng TP.HCM.

Lễ ký kết giữa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa với 7 bệnh viện chuyên sâu ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ phát triển lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, xây dựng đơn vị đột quỵ, đào tạo quy trình báo động đỏ, cấp cứu đa chấn thương và nâng cao năng lực xử trí các trường hợp nguy kịch ngay tại địa phương.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân 115 chịu trách nhiệm hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa xây dựng mô hình "Trung tâm cấp cứu chấn thương" ngay tại bệnh viện, theo hướng tích hợp đa chuyên khoa, giúp người bệnh đa chấn thương được tiếp cận cấp cứu, hồi sức và can thiệp chuyên sâu ngay trong "thời gian vàng".

Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ phát triển ngoại khoa, đặc biệt là ngoại tổng quát, ngoại niệu và các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu.

Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ lĩnh vực sản phụ khoa, nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ phát triển năng lực trong lĩnh vực truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức truyền nhiễm; đào tạo nhân sự có khả năng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và theo dõi các bệnh truyền nhiễm thường gặp cũng như các tình huống dịch bệnh mới nổi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ toàn diện công tác khám chữa bệnh trẻ em, cấp cứu nhi, hồi sức nhi và đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa nhi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 còn được giao hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong công tác quản trị bệnh viện, bao gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý khoa phòng.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM cũng tham gia hỗ trợ phát triển các chuyên khoa sâu, góp phần giúp người dân khu vực được tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên các bệnh viện nội đô khi không thật sự cần thiết.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc đồng loạt các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa không chỉ là hoạt động chuyển giao kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện mô hình phát triển y tế mới "hệ thống bệnh viện đồng hành".

Trong mô hình này, các bệnh viện chuyên sâu giữ vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, tạo nên mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực phía đông nam thành phố.

Theo định hướng của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa không chỉ là bệnh viện đa khoa phục vụ người dân địa phương, mà từng bước phát triển thành "bệnh viện cửa ngõ" chiến lược ở khu vực đông nam thành phố.

Bệnh viện này sẽ giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố khi cần thiết.