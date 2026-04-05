Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khám mắt, tầm soát tim mạch cho người lớn tuổi

Nguyễn Long
05/04/2026 16:55 GMT+7

Gần 500 người dân xã Long Sơn, phường Tam Long được các bác sĩ khám mắt, tầm soát các bệnh về tim mạch, tiểu đường, phát thuốc miễn phí.

Ngày 5.4, hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7.4), tại Trạm Y tế xã Long Sơn (TP.HCM), Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình khám, sàng lọc, cấp thuốc, tặng kính miễn phí cho người dân.

Bác sĩ khám mắt cho người cao tuổi ở xã Long Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chương trình hướng đến người lớn tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trường hợp giảm thị lực hoặc chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ chuyên khoa mắt.

Tại đây, có hơn 300 người dân xã Long Sơn được đo thị lực, đo nhãn áp, khám mắt toàn diện. Các bác sĩ cũng tư vấn chăm sóc mắt và phát hiện sớm các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glaucoma, bệnh võng mạc tiểu đường, tật khúc xạ…

Người dân còn được bác sĩ kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí; cấp tặng kính đeo mắt nếu mắt có vấn đề khúc xạ, được hướng dẫn chuyển tuyến và điều trị chuyên sâu tại bệnh viện đối với các trường hợp cần can thiệp.

Chương trình có sự tham gia của 25 y, bác sĩ và nhân viên y tế tình nguyện, bao gồm bác sĩ chuyên khoa mắt, kỹ thuật viên khúc xạ, điều dưỡng, dược sĩ và đội ngũ hỗ trợ.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân vùng khó khăn, phát hiện sớm - can thiệp kịp thời các bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ thị lực.

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đã tổ chức khám, phát thuốc và tặng quà cho 150 người dân trên địa bàn phường Tam Long.

Các bác sĩ cũng tầm soát các bệnh về tim mạch, tiểu đường cho người từ 45 tuổi trở lên và tầm soát ung thư cổ tử cung cho 30 phụ nữ sau sinh bằng công nghệ hiện đại...

Tin liên quan

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động trang thiết bị hiện đại

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đưa vào hoạt động trang thiết bị y tế hiện đại với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Khám mắt tầm soát tim mạch tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận