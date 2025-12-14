Bệnh viện FV chào đón cột mốc 10.000 em bé chào đời

Ngày hội “Em bé FV” đánh dấu 22 năm Khoa Sản, Bệnh viện FV đồng hành cùng hàng chục ngàn gia đình thông qua dịch vụ chăm sóc thai kỳ và sinh con chất lượng cao cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Nhân dịp này, gần 300 em bé sinh ra tại FV đã trở lại hội ngộ, cùng cha mẹ ôn lại những khoảnh khắc thiêng liêng và ấm áp bên đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên chăm sóc.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ tại ngày hội Ảnh: T.H

Khai mạc sự kiện, bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm đặc biệt mà các gia đình dành cho ngày hội. Hàng trăm bức ảnh của những “thiên thần nhỏ” do chính cha mẹ gửi tặng đã tạo thành “Con đường di sản” - biểu tượng của sự tin yêu dành cho dịch vụ sinh con an toàn, nhân văn và trọn vẹn tại Bệnh viện FV.

Niềm tin từ sự hài lòng về dịch vụ, chuyên môn

Siêu mẫu Tuyết Lan, mẹ sinh bé đầu lòng tại FV vào cuối tháng 8.2025, cho hay: “Khi quyết định chọn FV, Lan thật sự tìm được nơi mà mình có thể trò chuyện và mọi người thật lòng quan tâm đến Lan. Điều này làm hành trình mang thai và sinh con của Lan trở nên nhẹ nhàng, an tâm và ngọt ngào hơn rất nhiều”.

Chị Đào Thị Ngọc Bích, mẹ sinh 3 con tại Bệnh viện FV, đánh giá cao dịch vụ vì sự an toàn và thoải mái. “Tôi chọn sinh bé thứ 2 ở Khoa Sản FV từ thời điểm bệnh viện vừa chỉ mới hoạt động tại Việt Nam. Nhìn lại thì đó có thể là một quyết định dũng cảm, nhưng tất cả những gì mà FV mang lại đã khiến tôi tiếp tục tin tưởng lựa chọn khi sinh con tiếp theo”, chị Ngọc Bích chia sẻ.

Đông đảo khách mời là sản phụ, chuyên gia... tham dự ngày hội Ảnh: T.H

Quy trình chăm sóc sản phụ trước - trong - sau sinh hiện đại

Được biết, cột mốc chào đón 10.000 “Em bé FV” cũng là thời điểm Bệnh viện FV chính thức công bố đổi tên Khoa Sản FV thành “Khoa Sản FV Thomson”, đánh dấu sự hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Y tế Thomson - hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hàng đầu châu Á, nơi đón chào khoảng 20% trẻ sơ sinh mỗi năm tại Singapore.

Chia sẻ tại sự kiện, bác sĩ Jean-Marcel Guillon cho biết: “Chúng tôi đã cử đội ngũ sang Thomson Singapore để học hỏi mô hình vận hành, các phương pháp sinh mới, quy trình chăm sóc sản phụ trước - trong - sau sinh và các dịch vụ hỗ trợ”.

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc điều hành Bệnh viện FV, hy vọng, với cộng đồng, hình ảnh Khoa Sản FV Thomson sẽ là một khoa sản thân thiện, dịu dàng, chú trọng đến tâm lý và trải nghiệm của sản phụ và em bé. Đồng thời, khoa sản nói riêng và Bệnh viện FV nói chung luôn đặt tiêu chuẩn y khoa lên hàng đầu...