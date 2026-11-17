Trong khuôn khổ hội thảo, Bệnh viện K ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư toàn diện quốc gia Mỹ (National Comprehensive Cancer Network - NCCN) về nghiên cứu, triển khai các phương pháp chẩn đoán, điều trị ung thư. Theo đó, NCCN hỗ trợ Bệnh viện K hoàn thành xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 10 bệnh ung thư phổ biến của Việt Nam trong năm 2027.

Bệnh viện K cập nhật các kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư ẢNH: NAM SƠN

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết các năm qua bệnh viện đã triển khai hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3, đa quốc gia các thuốc ung thư mới, công bố gần 200 bài báo quốc tế uy tín. Đặc biệt, gần 40 bác sĩ từ Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia... đã đến Bệnh viện K giao lưu, trao đổi và học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng. Trong nước, mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận đào tạo hàng trăm nhân lực chuyên ngành ung thư cho các địa phương, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư tại các tỉnh thành giúp giảm tỷ lệ người bệnh phải chuyển lên tuyến trên, thuận lợi trong điều trị, chăm sóc.

Năm 2026, tỷ lệ người bệnh ung thư chuyển tuyến điều trị lên Bệnh viện K (bệnh viện cấp chuyên sâu) tăng khoảng 5% so với năm 2025. Các năm trước, tỷ lệ này khoảng 15 - 20%. GS Quảng thông tin thêm, ngành ung thư hiện vẫn khó về chất lượng nhân lực, sự đồng bộ trong chẩn đoán điều trị ung thư tại tuyến dưới (giải phẫu bệnh, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị).