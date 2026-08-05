Bệnh viện không được yêu cầu người bệnh BHYT trả thêm tiền ngoài quy định

Trong công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành và các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh toàn quốc về bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế chỉ rõ: trường hợp người bệnh chỉ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục quy định, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT.

Các cơ sở khám chữa bệnh không được được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giá dịch vụ ẢNH: NGỌC THẮNG

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành rà soát việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế. Trường hợp phát hiện bệnh viện thu thêm tiền của người có thẻ BHYT đi khám đúng tuyến, đúng quy định và không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, các sở y tế phải kiểm tra, xử lý theo quy định; đồng thời xem xét điều chỉnh số lượng thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại cơ sở đó để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Trước đó, Bộ Y tế nhận được phản ánh về tình trạng một số bệnh viện vẫn thu thêm chi phí ngoài phần đồng chi trả của người tham gia BHYT, dù người bệnh khám đúng quy định và không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu.

Theo quy định, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được tính trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí và có tích lũy để tái đầu tư. Các cơ sở y tế phải công khai danh mục, mức giá và chỉ được cung cấp dịch vụ theo yêu cầu trên cơ sở người bệnh tự nguyện lựa chọn.