Bộ Y tế thông tin về điều kiện và thời hạn giấy chuyển bảo hiểm y tế

Trước một số ý kiến của người dân tại Hà Nội đề nghị được giải đáp quy định mới nhất đang thực hiện về thông tuyến, chuyển tuyến khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; và TP.Hà Nội có trung tâm y tế, cơ sở y tế nào có thể chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế cho biết, theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT (khoản 2 Điều 9), quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế, các trường hợp chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng trình tự bao gồm:

Các cơ sở điều trị khi vượt khả năng chuyên môn đều có thể lập giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong cùng cấp khám, chữa bệnh; từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản; từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu theo yêu cầu chuyên môn, tình trạng của người bệnh hoặc vượt khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh.

Chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu trong trường hợp vượt khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản tại tỉnh.

Chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp ban đầu; chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản về cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để điều trị, quản lý, theo dõi đối với các bệnh mạn tính (Điều 10 Thông tư số 01/2025/TT-BYT).

Do đó, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; trung tâm y tế, bệnh viện cấp cơ bản và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.Hà Nội khi vượt khả năng chuyên môn đều có thể lập giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai theo quy định.

Trường hợp bệnh ung thư chuyển bảo hiểm y tế cấp ban đầu

Theo Bộ Y tế, danh mục một số bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản được nêu tại phụ lục 1 (có 62 bệnh) và phụ lục 2 (106 bệnh) tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT).

Danh mục một số bệnh được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng 1 năm được quy định tại phụ lục 3, Thông tư số 01/2025/TT-BYT, gồm 37 bệnh.

Danh mục một số bệnh được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm cấp ban đầu để quản lý, tại phụ lục 4, Thông tư số 01/2025/TT-BYT (gồm 44 bệnh, nhóm bệnh), bao gồm suy tim; nhóm u ác tính giai đoạn cuối, chăm sóc giảm nhẹ; tăng huyết áp; đái tháo đường chưa biến chứng; nhóm bệnh tâm thần.

Bộ Y tế cũng lưu ý, trường hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu chuyên môn, nơi chuyển người bệnh phải có phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4 của Thông tư số 01/2025/TT-BYT bằng bản giấy hoặc bản điện tử).

Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.