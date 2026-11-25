Ngày 25.11, Bệnh viện Nhân dân 115 có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM báo cáo về việc một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ video phản ánh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế tại bệnh viện trong ca trực đêm năm 2018, dù vụ việc đã được giải quyết xong từ rất lâu.

Bệnh viện cho biết đã giải quyết vụ việc từ năm 2018

Theo báo cáo, qua rà soát thông tin trên không gian mạng, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận một số tài khoản Facebook, TikTok, YouTube đăng tải lại đoạn video liên quan đến sự việc xảy ra cách đây 8 năm tại Khoa Nhịp tim học.

Cụ thể, trong kíp trực đêm 1.8.2018, bác sĩ T.Q.V (giảng viên của một học viện) và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận người bệnh N.T.Th (87 tuổi), được người nhà chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú (cũ) đến.

Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn và giải thích cho người bệnh, thân nhân. Tuy nhiên, người nhà không hài lòng với thái độ ứng xử của ê kíp nên quay video, đăng tải lên mạng xã hội.

Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Ngay khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, báo cáo; đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến phản ánh của thân nhân người bệnh để giải quyết thấu đáo.

Sau khi trao đổi về hướng giải quyết, người nhà bệnh nhân đã thông cảm, chủ động xóa bài đăng trên mạng xã hội và không có ý kiến gì thêm. Người bệnh sau đó được điều trị ổn định và xuất viện thời điểm đó.

Bệnh viện Nhân dân 115 cũng đã tổ chức kiểm điểm, xử lý những cá nhân liên quan trong kíp trực do thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp, ứng xử, dẫn đến người nhà bệnh nhân bức xúc, phản ánh, ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện cũng thông báo sự vụ đến nơi quản lý giảng viên trên để xem xét xử lý cá nhân liên quan theo quy định.

Gây ảnh hưởng đến hoạt động Bệnh viện Nhân dân 115

Tuy nhiên, theo Bệnh viện Nhân dân 115, dù vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ năm 2018, hiện nay một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại nội dung cũ, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Bệnh viện nhận định sự việc đang có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng, gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp ngăn chặn. Đồng thời thông tin kịp thời đến người dân để hiểu đúng bản chất sự việc, không tiếp tục lan truyền thông tin cũ đã được giải quyết từ năm 2018, giúp bệnh viện ổn định tình hình, yên tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.