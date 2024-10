Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nói gì về đợt bệnh hô hấp mới?

Ngày 7.10, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin về bệnh hô hấp tại bệnh viện. Theo đó, từ tháng 9 - 12 hằng năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi bệnh hô hấp tăng cao so với các tháng khác trong năm. Nguyên nhân chủ yếu do siêu vi thông thường: Rhino vi rút, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), Adeno vi rút, Influenza vi rút...



Bệnh nhi đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Tính đến thời điểm này của năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân hô hấp tương đương so với cùng kỳ năm 2023 (viêm tiểu phế quản 129% và viêm phổi 90,8% so với cùng kỳ năm 2023). So sánh trong vòng 5 năm 2019 - 2024, số lượng bệnh hô hấp trong năm 2024 tương đương với các năm trước đó.

"Vì vậy, đây là không phải đợt bệnh hô hấp mới mà là đợt tăng bệnh hô hấp do các siêu vi thông thường theo mùa hàng năm", Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định.

Đề giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp. Đó là tăng cường một số phòng khám để tiếp nhận đầy đủ bệnh nhi tới khám; tăng cường điều trị theo dõi ngoại trú, mở rộng các khoa: Hô hấp, Nội tổng quát 1, Nội tổng quát 2 để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhi hô hấp gia tăng trong thời gian sắp tới.

Bệnh viện Nhi đồng 1 lưu ý, trẻ dễ mắc bệnh hô hấp nặng, gồm: trẻ dưới 2 tháng tuổi; có một số bệnh lý bẩm sinh (tim bẩm sinh, bệnh phổi bẩm sinh); các bệnh lý thần kinh cơ (như bại não); suy dinh dưỡng nặng; suy giảm miễn dịch bẩm sinh; có bất thường về nhiễm sắc thể do hội chứng Down... Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo phụ huynh cần phát hiện sớm trẻ mắc bệnh viêm hô hấp, viêm phổi để đưa đi khám bệnh kịp thời.