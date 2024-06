TP.HCM: Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị thành công 3 trẻ trong vụ cháy nhà

Ngày 19.6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã điều trị thành công 3 trẻ là anh em ruột bỏng trong vụ cháy nhà nằm trên đường Bắc Hải (P.15, Q.10, TP.HCM)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, lúc 0 giờ 30 ngày 10.6, bệnh viện tiếp nhận 3 trẻ trong vụ cháy nhà trên đường Bắc Hải. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã triển khai điều trị tích cực cho các bệnh nhi tại khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Sau 9 ngày điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp, kỹ thuật cao tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, đến nay, các bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tích cực cứu chữa 3 bệnh nhi bị bỏng trong vụ cháy nhà trên đường Bắc Hải, Q.10 D.T

Cụ thể, bệnh nhi nữ V.N.P.V (3 tháng tuổi) nhập viện với chẩn đoán theo dõi bỏng đường thở - viêm phổi hít. Bệnh nhi được điều trị tích cực, cho thở ô xy qua mask, kháng sinh. Tình trạng bệnh nhi cải thiện tốt và đã xuất viện ngày 17.6.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi nam V.A.K (5 tuổi) nhập viện với chẩn đoán bỏng đường thở do hỏa hoạn - viêm phổi hít - bỏng da độ I diện tích dưới 5%. Bệnh nhi được điều trị thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi nam V.Q.A (10 tuổi) nhập viện với chẩn đoán bỏng đường thở do hỏa hoạn - viêm phổi hít - bỏng da độ I-II diện tích 5%. Bệnh nhi được điều trị thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng 2 bệnh nhi 5 và 10 tuổi đã cải thiện tốt, đã ngưng thở ô xy, thở bằng khí trời, tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, lúc 23 giờ 44 ngày 9.6, người dân khu vực đường Bắc Hải phát hiện đám cháy xuất phát từ căn nhà 3 tầng nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Lúc này, ngọn lửa lan rộng kèm khói đen nghi ngút. Thời điểm căn nhà bị cháy, bên trong có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 2 người lớn và 3 trẻ em.

Người dân ở khu vực liền kề hoảng sợ gom tài sản có giá trị tháo chạy, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.10 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.11 và lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động 12 xe chữa cháy cùng 69 chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu 5 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài theo lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2. 3 đứa trẻ bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đám cháy được dập tắt 0 giờ 30 rạng sáng 10.6, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong gia đình.