Sức khỏe

Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh, giúp đỡ người nghèo

Quang Minh Nhật
19/03/2026 13:07 GMT+7

Bên cạnh phát triển chuyên môn phục vụ điều trị bệnh, Bệnh viện Quân y 121 còn tích cực hướng về cộng đồng hỗ trợ người nghèo.

Ngày 19.3, tại xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau), Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà cho khoảng 300 người dân thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn.

Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh cho người dân xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Tham dự chương trình có đại tá Lê Văn Việt, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; đại tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121; bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau…

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026 vừa qua, lãnh đạo các cấp đã đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà, động viên nhiều bệnh nhân; đồng thời gửi lời chúc mau bình phục, xuân an lành, sức khỏe dồi dào.

Năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 tích cực thực hiện công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, khám bệnh - cấp thuốc miễn phí, trao quà giúp đỡ người nghèo… tại các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

