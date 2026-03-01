Bệnh viện Vinmec Ocen park 2 khai trương, tích hợp 'bệnh viện cộng đồng'

Vinmec Ocean park 2 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống triển khai mô hình "Bệnh viện cộng đồng". Cùng hai phòng khám tại Ocean park 1 và Ocean park 2, bệnh viện hình thành tổ hợp y tế vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình, tập trung vào chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị cho người dân theo nguyên tắc liên tục, gần nơi sinh sống, chất lượng cao.

GS-TS, bác sĩ Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec, cho biết như trên tại lễ khai trương Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 tổ chức sáng 1.3, với sự tham dự của ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị giúp sàng lọc sớm, điều trị chính xác ẢNH: BTC

Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, có tổng vốn đầu tư 1.482 tỉ đồng, tổng diện tích hơn 31.000 m2, có 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám trong năm đầu tiên.

Với Vinmec Ocean park 2, người bệnh tiếp cận hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn "resort chăm sóc sức khỏe" với 18 biệt thự, theo dõi y khoa 24/7, chăm sóc cá thể hóa.

Bên cạnh hệ thống đa chuyên khoa toàn diện, bệnh viện định hướng phát triển mũi nhọn về chấn thương chỉnh hình - cơ xương khớp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động; triển khai mô hình phục hồi chức năng chuyên sâu cho bệnh lý thần kinh, tim mạch và các tình trạng sau phẫu thuật, bảo đảm quá trình điều trị - phục hồi được liên tục và toàn diện.

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, giúp sàng lọc sớm, điều trị chính xác bệnh lý tim mạch và các bệnh lý phức tạp; trang bị hệ thống robot phẫu thuật.

Hầu hết các sĩ và chuyên gia y tế của Vinmec Ocean park 2 có trình độ sau đại học, duy trì cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật mới và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Singapore.

Tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, Vinmec triển khai mô hình bệnh viện cộng đồng, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi liên tục cho người dân là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng dự phòng - chủ động - lấy người dân làm trung tâm. Đây là mô hình cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá và nhân rộng nếu phát huy hiệu quả trong thực tiễn.











