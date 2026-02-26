Bí ẩn 18 bức tranh ma nhai về các vị la hán trong động Liên Hoa

18 bức tranh ma nhai khắc hình 18 vị la hán trong động Liên Hoa thuộc khu vực chùa Phong Phú (Ninh Bình) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Động Liên Hoa nằm trong khuôn viên chùa Phong Phú ở P.Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Khu vực chùa là khoảng đất rộng, nằm tách biệt với khu dân cư, bao quanh là đồng ruộng. Ngôi chùa không bề thế, nhưng ở phía tây có động Liên Hoa bên trong ẩn chứa 18 bức tranh ma nhai (khắc trực tiếp trên vách đá) về các vị la hán, được xác định có niên đại hơn 600 năm trước.
Theo đánh giá của các nhà khoa học trong hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia, bộ 18 tranh khắc 18 vị la hán trên vách động, vách đá (ma nhai) duy nhất; cũng là bộ tranh mô tả, khắc họa hình ảnh các vị la hán sớm nhất, cổ nhất của Việt Nam.
Bộ tranh khắc này là độc bản, hiếm có của loại hình ma nhai cũng như hệ thống văn khắc nói chung hiện còn ở Việt Nam. Bộ tranh là tư liệu quý hiếm cho việc nghiên cứu nghệ thuật Phật giáo thời Trần, nghệ thuật và lịch sử Phật giáo Việt Nam.
