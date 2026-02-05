Ngắm vàng và gốm quý là bảo vật quốc gia

Theo quyết định của Phó thủ tướng Mai Văn Chính, có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14, năm 2025).

Trong số này, có sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú, Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là nhóm hiện vật có thể giúp làm rõ thêm về sự xuất hiện và phát triển của Phật giáo trong văn hóa Champa, về con đường xâm nhập và lan tỏa của tôn giáo này ở miền đất Tây nguyên, miền Trung Việt Nam và rộng hơn.

Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú, Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Những hiện vật gốm cũng xuất hiện trong danh sách bảo vật quốc gia lần này. Trong đó, có nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long; bát bồng gốm Văn hóa Hoa Lộc, Bảo tàng Gốm thời dựng nước, TP.HCM; chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long; bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê Sơ, Hoàng thành Thăng Long.

Nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Nhóm hiện vật đồng thời Đông Sơn gồm: sưu tập trống đồng Làng Vạc văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh; sưu tập muôi đồng văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Kính Hoa Hà Nội; bộ chuông đồng văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Kính Hoa; bộ áo giáp đồng Văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Kính Hoa; chậu trống đồng văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Kính Hoa.

Ở nhóm hiện vật Đông Sơn này có thể thấy khả năng sưu tập rất đáng nể của chủ nhân bảo tàng Kính Hoa - ông Nguyễn Văn Kính. Là chủ nhân của bảo vật quốc gia thuộc sưu tập tư nhân đầu tiên - trống đồng Kính Hoa 1, ông Kính liên tục có các hiện vật Đông Sơn được công nhận bảo vật quốc gia từ 2020 đến nay.

Sưu tập muôi đồng Văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Kính Hoa ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Nhiều bàn thờ đá thành bảo vật quốc gia

Nhóm hiện vật văn hóa Chăm Pa - Óc Eo bằng đồng và đá gồm: tượng Phật bằng đá văn hóa Óc Eo, sưu tập tư nhân Đào Danh Đức, Hà Nội; tượng thần Vishnu bằng đá văn hóa Óc Eo, sưu tập tư nhân Đào Danh Đức; tượng đồng Nữ thần Durga văn hóa Champa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tượng thần Vishnu bằng đá văn hóa Óc Eo, sưu tập tư nhân Đào Danh Đức ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Trong kỳ công nhận bảo vật quốc gia này có nhiều bàn thờ đá ghi danh. Đó là: bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Ninh Bình; bàn thờ Phật bằng đá chùa Hương Trai, Hà Nội; bàn thờ Phật bằng đá chùa Đại Bi, Hà Nội; bàn thờ Phật bằng đá thời Mạc chùa Nhạn Tháp, Hưng Yên.

Nhóm bia đá, bia ma nhai gồm: bia đá chùa Nghĩa Xá tỉnh Ninh Bình; bia Ma nhai kỷ công Thành Nam thời Trần, tỉnh Nghệ An; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, Ninh Bình.

Thành bậc rồng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Các bảo vật quốc gia còn lại gồm: thành bậc rồng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long; sưu tập đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long; sách đồng Khâm Ban của Lê Thánh Tông, tỉnh Ninh Bình; bộ 3 ngai thờ gỗ thời Mạc đền Đa Hòa, Hưng Yên; chuông chùa An Xá, Hà Nội; 3 bia đá chùa Keo Hành Thiện thời Lê Trung hưng, Ninh Bình; tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương chùa Tổ, Bắc Ninh; bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế, TP.HCM; bộ cồng chiêng Kơ Đơ, Gia Lai.

Tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương chùa Tổ, Bắc Ninh ẢNH: HỒ SƠ CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Bảo vật quốc gia có niên đại muộn hơn cả là sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc 1949 - 1950, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 14 lần ban hành quyết định công nhận tổng số 357 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia.