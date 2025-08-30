Bí ẩn Mộ Cự Thạch Hàng Gòn

Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn khiến nhiều người tò mò khi được xây dựng bằng những tấm đá nặng hàng chục tấn.
Tọa lạc tại đất xã Hàng Gòn, gần quốc lộ 56, TP.Long Khánh cũ (nay là phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai), di tích Mộ Cự Thạch được phát hiện vào năm 1927. Mộ có kiến trúc gồm 2 hàng trụ đá hoa cương dài 7,2m và 10 trụ đá sa thạch cao từ 2,5m đến 3m. Hầm mộ có kích thước 4,2x2,7m, cao 1,6m hình hộp ghép bởi 6 tấm đá hoa cương được mài nhẵn mặt ngoài, nặng hàng tấn.
Riêng nắp mộ cổ ước tính nặng gần 10 tấn, có nhiều phiến đá lớn bằng phẳng xếp cân đối. Các nhà khoa học đánh giá đây là một di tích độc đáo về nghệ thuật và kỹ thuật của các tộc người cổ Nam Á nói chung và người Việt cổ nói riêng.
