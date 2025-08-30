Bí ẩn Mộ Cự Thạch Hàng Gòn

Tọa lạc tại đất xã Hàng Gòn, gần quốc lộ 56, TP.Long Khánh cũ (nay là phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai), di tích Mộ Cự Thạch được phát hiện vào năm 1927. Mộ có kiến trúc gồm 2 hàng trụ đá hoa cương dài 7,2m và 10 trụ đá sa thạch cao từ 2,5m đến 3m. Hầm mộ có kích thước 4,2x2,7m, cao 1,6m hình hộp ghép bởi 6 tấm đá hoa cương được mài nhẵn mặt ngoài, nặng hàng tấn.

Riêng nắp mộ cổ ước tính nặng gần 10 tấn, có nhiều phiến đá lớn bằng phẳng xếp cân đối. Các nhà khoa học đánh giá đây là một di tích độc đáo về nghệ thuật và kỹ thuật của các tộc người cổ Nam Á nói chung và người Việt cổ nói riêng.

Hình ảnh tại khu di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn

Với giá trị tiêu biểu, di tích khảo cổ Mộ Cự Thạch Hàng Gòn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, tại quyết định số 2367/QĐ-TTg, ngày 23.12.2015. Hằng năm, nơi đây đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Ảnh: Trung Nguyên

Khu vực miếu ông Đá. Hằng năm, nơi đây thường tổ chức lễ hội vía ông Đá vào ngày 13.9 âm lịch, với mong cầu bình an cho những người đang sống trong khu vực Hàng Gòn Ảnh: Trung Nguyên

Hiện phía trước Mộ Cự Thạch Hàng Gòn đang làm mương thoát nước và đường bê tông mới và có cửa sắt. Đặc biệt, có tấm bia đá to và khắc dòng chữ “Di tích khảo cổ học, Mộ Cự Thạch Hàng Gòn” trưng bày ngoài mé quốc lộ 56, giúp du khách dễ dàng nhận ra khi có dịp đến thăm quan, tìm hiểu Ảnh: Trung Nguyên

Việc di tích cấp quốc gia, đặc biệt Mộ Cự Thạch Hàng Gòn được trùng tu cho thấy nỗ lực bảo tồn những di tích, giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại Ảnh: Trung Nguyên