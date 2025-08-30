Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Bí ẩn Mộ Cự Thạch Hàng Gòn

Trung Nguyên
Trung Nguyên
30/08/2025 08:32 GMT+7

Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn khiến nhiều người tò mò khi được xây dựng bằng những tấm đá nặng hàng chục tấn.

Tọa lạc tại đất xã Hàng Gòn, gần quốc lộ 56, TP.Long Khánh cũ (nay là phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai), di tích Mộ Cự Thạch được phát hiện vào năm 1927. Mộ có kiến trúc gồm 2 hàng trụ đá hoa cương dài 7,2m và 10 trụ đá sa thạch cao từ 2,5m đến 3m. Hầm mộ có kích thước 4,2x2,7m, cao 1,6m hình hộp ghép bởi 6 tấm đá hoa cương được mài nhẵn mặt ngoài, nặng hàng tấn.

Riêng nắp mộ cổ ước tính nặng gần 10 tấn, có nhiều phiến đá lớn bằng phẳng xếp cân đối. Các nhà khoa học đánh giá đây là một di tích độc đáo về nghệ thuật và kỹ thuật của các tộc người cổ Nam Á nói chung và người Việt cổ nói riêng.

Hình ảnh tại khu di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn

- Ảnh 1.

Với giá trị tiêu biểu, di tích khảo cổ Mộ Cự Thạch Hàng Gòn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, tại quyết định số 2367/QĐ-TTg, ngày 23.12.2015. Hằng năm, nơi đây đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử

Ảnh: Trung Nguyên

- Ảnh 2.

Khu vực miếu ông Đá. Hằng năm, nơi đây thường tổ chức lễ hội vía ông Đá vào ngày 13.9 âm lịch, với mong cầu bình an cho những người đang sống trong khu vực Hàng Gòn

Ảnh: Trung Nguyên

- Ảnh 3.

Hiện phía trước Mộ Cự Thạch Hàng Gòn đang làm mương thoát nước và đường bê tông mới và có cửa sắt. Đặc biệt, có tấm bia đá to và khắc dòng chữ “Di tích khảo cổ học, Mộ Cự Thạch Hàng Gòn” trưng bày ngoài mé quốc lộ 56, giúp du khách dễ dàng nhận ra khi có dịp đến thăm quan, tìm hiểu

Ảnh: Trung Nguyên

- Ảnh 4.

Việc di tích cấp quốc gia, đặc biệt Mộ Cự Thạch Hàng Gòn được trùng tu cho thấy nỗ lực bảo tồn những di tích, giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại

Ảnh: Trung Nguyên

Bí ẩn Mộ Cự Thạch Hàng Gòn - Ảnh 5.

Khi chúng tôi trao đổi, ông Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gòn (tỉnh Đồng Nai) cho biết hiện nay, công trình đã tu sửa xong. Theo ông Hoàng, kinh phí thực hiện do phía tỉnh làm chủ đầu tư, còn địa phương có trách nhiệm quản lý khu di tích

Ảnh: Trung Nguyên

