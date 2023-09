Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên 3 năm tù

Theo đó, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng 1 năm 6 tháng tù.



Đồng thời, HĐXX cũng tách yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất của bà Đinh Thị Lan ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, nếu các đương sự có yêu cầu; các bị cáo liên đới bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, mỗi người 18 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng (đứng giữa) tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM NGUYỄN ANH

P HÂN HÓA VAI TRÒ ĐỂ CÓ MỨC ÁN TƯƠNG XỨNG

HĐXX nhận định, căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; lời khai tại tòa, đủ cơ sở xác định từ ngày 28.4.2021 đến tháng 3.2022, Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý, livestream phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Đối với bị cáo Đặng Anh Quân, bị cáo này đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bị cáo Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra trong buổi livestream ngày 24.12.2021, bị cáo Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh; các đồng phạm còn lại có vai trò giúp sức khi chuẩn bị công cụ, máy móc, tương tác với bị cáo Hằng khi bị cáo này livestream.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã vi phạm luật An ninh mạng, xâm phạm quyền lợi ích cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, xét về hành vi khách quan, hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn cấu thành nhiều tội phạm, gồm tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 bộ luật Hình sự, tội làm nhục người khác, tội vu khống. Do đó, cần truy tố bị cáo ở tội nặng nhất là điều 331.

B Ị CÁO N GUYỄN P HƯƠNG H ẰNG XIN LỖI TẠI TÒA Tại tòa, 10 người liên quan bị bị cáo Nguyễn Phương Hằng xúc phạm đều không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất, mà chỉ cần bị cáo nói một lời xin lỗi. Vì những điều bị cáo Hằng đề cập đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín mà họ đã gầy dựng. Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, khi chủ tọa hỏi bị cáo Hằng có thể xin lỗi những người đề nghị bị cáo xin lỗi trực tiếp tại tòa không..., bị cáo Hằng đã không đồng ý và cho rằng "lời xin lỗi không là gì nhưng bị cáo thấy 18 tháng (bị tạm giam) là giá quá đắt rồi". Song ở phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng trình bày: "Bị cáo biết bị cáo sai, bị cáo xin lỗi các cấp chính quyền và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm".

Trong vụ án này, HĐXX nêu các bị cáo phạm tội có tổ chức, từ 2 lần trở lên, là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong đó, bị cáo Hằng với vai trò chủ mưu, sau đó bị cáo Quân có trình độ học vấn cao, địa vị xã hội, đáng lẽ phải can ngăn bị cáo Hằng không phạm tội nhưng lại giúp sức cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 3 đồng phạm còn lại giúp sức có phần hạn chế.

HĐXX cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự; bị cáo Hằng được tặng bằng khen về các hoạt động thiện nguyện; động cơ phạm tội của bị cáo Hằng một phần do người liên quan có lỗi. Đồng thời, vụ án có đồng phạm nên HĐXX áp dụng điều 58 bộ luật Hình sự về phân hóa đồng phạm để có mức án tương xứng cho từng bị cáo.

"B Ị CÁO VÔ CÙNG HỐI HẬN"

Trước đó, trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng mô tả là đúng, không oan sai. Song bị cáo Hằng cho rằng trước khi trở thành bị cáo, thì mình cũng là bị hại, và bị 10 người liên quan tấn công trước.

Khi được chủ tọa hỏi có nhận thức gì về hành vi của mình, bị cáo Nguyễn Phương Hằng trả lời: "Bị cáo ban đầu không biết là vi phạm. Thấy một thời gian ai cũng chửi trên mạng nhưng không ai bị gì, nên bị cáo nghĩ mình không sai. Sau khi bị bắt, bị cáo biết có luật An ninh mạng, bị cáo mới biết mình sai. Nhưng do bị cáo không kiềm chế được cảm xúc, bị kích động. Trong một thời gian, một mình bị cáo bị hàng trăm người kích động nên phản ứng sai như vậy…".

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khóc, trình bày rằng bị cáo phạm tội và hôm nay đứng ở tòa là cái giá quá đắt, khiến bị cáo vô cùng hối hận.

Tại phiên tòa, 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội, không ý kiến gì và mong HĐXX cho hưởng án treo như luật sư bào chữa trước đó. Riêng Huỳnh Công Tân, trong lời nói sau cùng đã trực tiếp nhắc tên và gửi lời xin lỗi đến 10 người liên quan trong vụ án.

Kêu oan tại tòa, bị cáo Đặng Anh Quân trình bày động cơ, mục đích tham gia các buổi livestream của bị cáo Hằng là để "phản biện hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Qua đó muốn phổ biến pháp luật, chính sách nhà nước cho người dân".