Ngày 21.9.2023, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Bị cáo Đặng Anh Quân: Livestream với Nguyễn Phương Hằng để ‘phản biện xã hội’

Tiến sĩ luật kêu oan

Trong khi bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 3 bị cáo đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội thì bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật, nguyên là giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) lại kêu oan.

Theo cáo trạng, bị cáo Đặng Anh Quân là người có cùng chí hướng, cùng quan điểm với bị cáo Hằng. Khi biết bị cáo Đặng Anh Quân là người có trình độ chuyên môn cao, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã mời bị cáo Quân tham gia bình luận, tương tác về các nội dung trong 11 buổi livestream; và có một buổi livestream của bị cáo Hằng, bị cáo Quân đã xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh).

"Việc nhận lời mời tham dự 11 buổi livestream với chị Hằng là vì để nói lên quan điểm pháp lý của mình, phân tích quy định của pháp luật. Bị cáo không tư vấn cho bị cáo Hằng. Bị cáo chỉ phân tích quy định của pháp luật về những câu chuyện xảy ra, liên quan đến câu chuyện của chị Hằng nêu hoặc những vấn đề liên tiếp xảy ra sau đó trên phương tiện truyền thông", bị cáo Quân nói trước tòa.

Bà Nguyễn Phương Hằng nghẹn ngào: 'Bị cáo cũng là bị hại, bị tổn thương rất nhiều'

Vì sao bị cáo Quân tham gia livestream?

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng khai rằng khi livestream một thời gian, bị cáo Hằng biết bị cáo Đặng Anh Quân và bị can Đặng Thị Hàn Ni mâu thuẫn nên mời bị cáo Quân tham gia tương tác trong livestream cùng.

Tuy nhiên, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về hành vi phạm tội của mình có đúng như cáo trạng mô tả hay không, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng cáo trạng chỉ dựa vào hành vi của bị cáo Hằng để quy kết hành vi của bị cáo Quân.

"Cáo trạng chỉ đánh giá những hành vi của bị cáo khi livestream thôi mà không đề cập đến nội dung phát ngôn của bị cáo khi livestream, và chỉ đánh giá hành vi. Do đó khi thấy chị Hằng có phát ngôn xúc phạm thì cũng quy kết bị cáo phát ngôn xúc phạm là chưa phù hợp.", bị cáo Đặng Anh Quân nêu.

Ông Đặng Anh Quân (bên trái) tại phiên tòa sáng nay (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM) NGUYỄN ANH

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

3 đồng phạm gồm các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.

Còn đối với bị cáo Đặng Anh Quân, khi bị cáo Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì bị cáo Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Cáo trạng xác định bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 24.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.9.2023.

