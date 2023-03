Bị cỏ quẹt vào mắt, người đàn ông nhỏ nhầm dầu gió, khiến tổn thương thêm nặng

Ngày 27.3, tin từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho nam bệnh nhân bị tổn thương mắt nặng do nhỏ nhầm dầu gió.

Trước đó, anh L.S.N (39 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng một bên mắt đau nhức dữ dội. Nguyên nhân do bị cỏ quẹt gây tổn thương mắt nhưng để lâu gây viêm loét. Tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng khi bệnh nhân này nhỏ nhầm dầu gió vào mắt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân L.S.N bị tổn thương nặng ở mắt do nhỏ nhầm dầu gió BVCC

Anh N. cho biết, khi đang cắt cỏ cho bò ăn, anh bị cỏ quẹt vào mắt. Ban đầu chỉ có cảm giác cộm xốn nhẹ nên anh chủ qua, tự nhỏ thuốc tại nhà hơn 1 tuần. Trong quá trình nhỏ, anh bất cẩn nhỏ nhằm dầu gió vào mắt khiến mắt tấy đỏ, đau nhức dữ dữ dội.

Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét giác mạc và chỉ định dùng thuốc, theo dõi tình trạng mắt tại nhà, tái khám sau 7 ngày. Hiện tình trạng tổn thương mắt của bệnh nhân N. đã cải thiện.

BS.CK1 Trần Việt Hùng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, trường hợp bệnh nhân N., mắt tổn thương do cỏ quẹt, trên cỏ chứa nhiều vi khuẩn và hàm lượng thuốc trừ sâu tồn đọng dễ gây nhiễm trùng mắt. Tình trạng này có diễn tiến tương đối chậm. Tuy nhiên, do việc nhỏ dầu gió vào mắt gây bỏng giác mạc, tạo điều kiện cho nấm phát triển nhanh, gây đau nhức dữ dội.

Việc điều trị viêm loét giác mạc do nấm cần theo chỉ định chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa mắt. Có thể phải can thiệp ngoại khoa như: no biểu mô giác mạc, nạo bề mặt giác mạc hoặc đáy ổ loét, gọt giác mạc hoặc thậm chí là ghép giác mạc tùy tình trạng, mức độ bệnh.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, bà con nông dân khi tham gia lao động cần có biện pháp bảo vệ mắt. Khi không may xảy ra tai nạn lao động ảnh hưởng trực tiếp đến mắt (với những dấu hiệu bất thường như cộm xốn, đau nhức, nhìn mờ hay tầm nhìn bị cản trở) thì cần đến ngay cơ sở nhãn khoa uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời.