Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bị đồn sức khỏe suy sụp, Tổng thống Philippines thách so tài xem ai khỏe hơn

Khánh An
13/04/2026 21:01 GMT+7

Trước những lời đồn về tình trạng sức khỏe của mình xuống cấp, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tổ chức họp báo để bác bỏ, đồng thời thách những người lan tin đồn cùng tập luyện với ông xem ai khỏe hơn.

Tổng thống Marcos Jr. chạy bộ để thể hiện mình vẫn khỏe mạnh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PHILIPPINE DAILY INQUIRER

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 13.4 dẫn lời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thách những người lan truyền tin đồn về sức khỏe của ông hãy cùng tập thể dục để xem ai khỏe hơn.

Ông đưa ra lời thách thức trong một cuộc họp báo khi bác bỏ những tuyên bố về tình trạng sức khỏe được cho là đang xấu đi của mình.

"Tôi thách bất cứ ai nói rằng tôi bị bệnh, hãy đến và tập thể dục cùng tôi. Chúng ta sẽ xem ai khỏe hơn. Hãy đến phòng tập với tôi để xem ai nâng tạ khỏe hơn", Tổng thống Marcos Jr. nói.

Để chấm dứt những đồn đoán về sức khỏe của mình, nhà lãnh đạo đã thực hiện một vài động tác nhảy tại chỗ trong và ngoài phòng họp tại Tòa nhà Hành chính mới (NEB). Ông cũng chạy một đoạn ngắn từ NEB đến dinh tổng thống.

"Từ giờ trở đi, những người đã nói với các bạn rằng tôi bị bệnh hoặc tàn phế, hãy nhớ điều này. Bây giờ các bạn đã biết, tất cả họ đều là những kẻ nói dối", Tổng thống Philippines nhấn mạnh và nói thêm rằng giờ đây mọi người đã biết rõ ông rất khỏe.

Ông cho biết gần đây ông đã làm xét nghiệm máu định kỳ và kết quả đều bình thường. Ngoài ra, ông nói thêm rằng lần khám bệnh gần nhất của ông là khoảng ba tháng trước để chụp CT kiểm tra xem bệnh viêm túi thừa mà ông được chẩn đoán trước đó đã khỏi hoàn toàn hay chưa.

"Chế độ ăn uống của tôi đã trở lại bình thường. Việc tập luyện của tôi cũng vậy. Tôi vẫn tập thể dục 3 - 4 lần một tuần. Tôi chú ý đến chế độ ăn uống của mình hơn trước", ông Marcos Jr. chia sẻ.

Tổng thống Philippines cho biết chỉ đang dùng thuốc điều trị bệnh gút và cao huyết áp.

Tại một cuộc họp báo trước đó, phát ngôn viên Claire Castro của ông Marcos Jr. đã bác bỏ những lời bóng gió của Thượng nghị sĩ Imee Marcos rằng Tổng thống đã bị bệnh trong nhiều tháng, gọi đó là thông tin sai sự thật do người chị gái lâu năm không hòa thuận của ông lan truyền.

Thượng nghị sĩ Marcos đã đăng tải trên mạng xã hội một video cho hay bà biết ông Marcos Jr. bị bệnh từ tháng 11.2025, dù thừa nhận đã lâu không gặp em trai.

Bà cũng tham gia cùng một số nhà phê bình chính quyền kêu gọi phủ tổng thống tiết lộ sự thật về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Marcos Jr.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận