Bị đồn sức khỏe suy sụp, Tổng thống Philippines thách so tài xem ai khỏe hơn

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 13.4 dẫn lời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thách những người lan truyền tin đồn về sức khỏe của ông hãy cùng tập thể dục để xem ai khỏe hơn.

Ông đưa ra lời thách thức trong một cuộc họp báo khi bác bỏ những tuyên bố về tình trạng sức khỏe được cho là đang xấu đi của mình.

"Tôi thách bất cứ ai nói rằng tôi bị bệnh, hãy đến và tập thể dục cùng tôi. Chúng ta sẽ xem ai khỏe hơn. Hãy đến phòng tập với tôi để xem ai nâng tạ khỏe hơn", Tổng thống Marcos Jr. nói.

Để chấm dứt những đồn đoán về sức khỏe của mình, nhà lãnh đạo đã thực hiện một vài động tác nhảy tại chỗ trong và ngoài phòng họp tại Tòa nhà Hành chính mới (NEB). Ông cũng chạy một đoạn ngắn từ NEB đến dinh tổng thống.

"Từ giờ trở đi, những người đã nói với các bạn rằng tôi bị bệnh hoặc tàn phế, hãy nhớ điều này. Bây giờ các bạn đã biết, tất cả họ đều là những kẻ nói dối", Tổng thống Philippines nhấn mạnh và nói thêm rằng giờ đây mọi người đã biết rõ ông rất khỏe.

Ông cho biết gần đây ông đã làm xét nghiệm máu định kỳ và kết quả đều bình thường. Ngoài ra, ông nói thêm rằng lần khám bệnh gần nhất của ông là khoảng ba tháng trước để chụp CT kiểm tra xem bệnh viêm túi thừa mà ông được chẩn đoán trước đó đã khỏi hoàn toàn hay chưa.

"Chế độ ăn uống của tôi đã trở lại bình thường. Việc tập luyện của tôi cũng vậy. Tôi vẫn tập thể dục 3 - 4 lần một tuần. Tôi chú ý đến chế độ ăn uống của mình hơn trước", ông Marcos Jr. chia sẻ.

Tổng thống Philippines cho biết chỉ đang dùng thuốc điều trị bệnh gút và cao huyết áp.

Tại một cuộc họp báo trước đó, phát ngôn viên Claire Castro của ông Marcos Jr. đã bác bỏ những lời bóng gió của Thượng nghị sĩ Imee Marcos rằng Tổng thống đã bị bệnh trong nhiều tháng, gọi đó là thông tin sai sự thật do người chị gái lâu năm không hòa thuận của ông lan truyền.

Thượng nghị sĩ Marcos đã đăng tải trên mạng xã hội một video cho hay bà biết ông Marcos Jr. bị bệnh từ tháng 11.2025, dù thừa nhận đã lâu không gặp em trai.

Bà cũng tham gia cùng một số nhà phê bình chính quyền kêu gọi phủ tổng thống tiết lộ sự thật về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Marcos Jr.