Bị kẻ gian trộm iPhone trong quán kem Hà Nội, nữ sinh viên òa khóc

Mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hành động trộm iPhone tinh vi của người đàn ông khi vào một quán kem. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ 21 phút ngày 22.9 trong một quán kem trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội) và được camera an ninh của quán ghi lại.



Trong lúc nữ nhân viên quay vào trong chuẩn bị đồ cho khách có một người đàn ông bước vào quầy order. Mặc dù có một vị khách khác đang chờ gọi đồ đứng bên cạnh nhưng người này vẫn giơ tay lấy trộm iPhone đặt phía trong quầy. Hành động này của người đàn ông diễn ra trong khoảng 20 giây, sau khi lấy được điện thoại, người này rời đi ngay lập tức. Theo clip do camera ghi lại, người đàn ông này không đeo khẩu trang, lộ rõ khuôn mặt.

Người đàn ông lấy trộm điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Clip đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Tài khoản Ngọc Châm bình luận: "Đến chịu hành động của người này, thương cho bạn sinh viên quá". Tài khoản Lê Thị Thuỷ viết: "Nhìn mặt này check trên hệ thống căn cước công dân là ra ngay, chạy đi đâu được".

Chia sẻ với Thanh Niên, Thanh Ngọc (19 tuổi), chủ nhân chiếc điện thoại bị mất trong clip cho hay, thời điểm diễn ra vụ việc khách rất đông. Một nhân viên khác bận đi ship hàng đến chi nhánh nên chỉ có cô nhận order và pha chế. Do mải chuẩn bị đồ uống cho khách ở phía trong nên cô không để ý điện thoại đặt ở ngoài bàn. Sau khi phát hiện chiếc điện thoại "không cánh mà bay", Ngọc mới nhờ quản lý xem lại camera. Khi xem lại camera, cô và quản lý của quán nhận ra người đàn ông đã để ý từ trước, chờ lúc nữ nhân viên không để ý đã tiến đến lấy trộm.

"Người đứng trong quầy cùng mình là con của chủ quán, không phải nhân viên làm cùng. Sau khi người đàn ông rời đi khoảng 10 - 15 phút, mình mới phát hiện điện thoại bị mất. Chiếc điện thoại bị mất là iPhone 14 Plus, giá 14 triệu đồng mà mình mua trả góp đến giờ vẫn chưa thanh toán xong", Thanh Ngọc buồn bã kể lại.

Thanh Ngọc là sinh viên năm thứ 2 Học viện Chính sách và Phát triển. Khi phát hiện bị mất điện thoại, nữ sinh viên khóc hết nước mắt, vừa tiếc vừa sợ. Tranh thủ thời gian rảnh, cô đi làm thêm ở quán kem với thu nhập chỉ 2 - 3 triệu đồng/tháng, dành dụm trả tiền điện thoại và tự kiếm tiền tiêu vặt, phụ mẹ một phần chi phí sinh hoạt khi học đại học.

"Mình hy vọng người đàn ông đó sẽ mang trả lại vì trong điện thoại có nhiều dữ liệu, tài liệu học tập quan trọng. Bạn mình xem clip nên đăng tải lên mạng xã hội với hy vọng sớm tìm ra người đàn ông đã lấy trộm. Đến giờ mình cũng không biết phải xoay xở ra sao để vừa trả tiền điện thoại mới mất và mua điện thoại mới để sử dụng", Thanh Ngọc nói.

Cô cho biết đã trình báo vụ việc lên Công an phường Từ Liêm.