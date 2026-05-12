Bị khởi tố tội trộm cắp, nữ bị can ở Đà Nẵng vẫn ra Huế trộm tiếp

Ngày 12.5, Công an phường Phú Xuân (thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ người gây ra vụ trộm cắp tài sản tại chợ Đông Ba.

Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9.5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng. Theo trình báo, bên trong túi xách có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Huế, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp truy xét nhanh, lực lượng công an xác định người thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (65 tuổi, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Tang vật mà Dương đã trộm tại chợ Đông Ba ẢNH: BÌNH THIÊN

Đáng chú ý, Dương có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Thời điểm gây án tại Huế, Dương đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay trong đêm 9.5, một tổ công tác của Công an phường Phú Xuân và Công an thành phố Huế đã tức tốc vào Đà Nẵng, phối hợp với công an địa phương bắt giữ Dương và di lý về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thành phố Huế đã củng cố hồ sơ để xử lý Dương theo quy định.