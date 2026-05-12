Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị khởi tố tội trộm cắp, nữ bị can ở Đà Nẵng vẫn ra Huế trộm tiếp

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
12/05/2026 10:51 GMT+7

Dù đang bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú vì tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thị Dương vẫn trốn ra Huế, lẻn vào chợ Đông Ba trộm túi xách bên trong có gần 40 triệu đồng.

Ngày 12.5, Công an phường Phú Xuân (thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ người gây ra vụ trộm cắp tài sản tại chợ Đông Ba.

Bị khởi tố vì tội trộm cắp, nữ bị can vẫn vào chợ trộm thêm túi xách có 40 triệu đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9.5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng. Theo trình báo, bên trong túi xách có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Huế, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp truy xét nhanh, lực lượng công an xác định người thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (65 tuổi, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). 

Bị khởi tố vì tội trộm cắp, nữ bị can vẫn vào chợ trộm thêm túi xách có 40 triệu đồng- Ảnh 2.

Tang vật mà Dương đã trộm tại chợ Đông Ba

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đáng chú ý, Dương có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Thời điểm gây án tại Huế, Dương đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay trong đêm 9.5, một tổ công tác của Công an phường Phú Xuân và Công an thành phố Huế đã tức tốc vào Đà Nẵng, phối hợp với công an địa phương bắt giữ Dương và di lý về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thành phố Huế đã củng cố hồ sơ để xử lý Dương theo quy định.

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy sau gần 22 giờ truy xét

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy sau gần 22 giờ truy xét

Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng đã phối hợp bắt giữ nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp bắt giữ Chợ Đông Ba Huế Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận