Bị khởi tố vì chỉnh thông số môi trường theo ý doanh nghiệp

Ngày 3.10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc "giả mạo trong công tác" xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn).

Bị can Hứa Văn Chinh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Đồng thời, khởi tố 2 bị can là cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường, gồm: Hứa Văn Chinh (46 tuổi, ngụ P.Lương Văn Tri, Lạng Sơn) là Phó giám đốc; và Hứa Thị Ngân (39 tuổi, ngụ P.Kỳ Lừa, Lạng Sơn), Phó trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, để điều tra về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Trung tâm Tài nguyên môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn) là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, sau khi phân tích các kết quả, thông số môi trường, các đối tượng đã có hành vi móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ, giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi nhận được phản ánh, đề nghị của doanh nghiệp giúp chỉnh sửa thông số lên cao hơn so với kết quả phân tích ban đầu, các đối tượng đã đồng ý và chỉ đạo nhân viên cấp dưới điều chỉnh thông số môi trường theo yêu cầu, không thực hiện việc thu mẫu hay phân tích lại theo quy định.

Hành động này đã làm sai lệch hồ sơ tài liệu, kết quả quan trắc môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, xâm phạm đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.