Bị khởi tố vì đặt đơn hàng ảo trên Shopee để chiếm đoạt mã giảm giá

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đặt đơn hàng ảo nhằm chiếm đoạt mã giảm giá của Công ty TNHH Shopee (Shopee) để hưởng lợi.

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hiển (41 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (34 tuổi), cùng trú tại P.Văn Chương (Q.Đống Đa, Hà Nội), về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hiển và Đại lập các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó thuê học sinh, sinh viên sử dụng tài khoản mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặt đơn hàng có áp mã giảm giá của gian hàng, người đặt đơn không phải nhận và thanh toán tiền đơn hàng mà việc này do chính chủ gian hàng đó thực hiện. Người đặt không mất gì mà còn được hưởng tiền công đặt đơn.

Mục đích của chiêu trò kể trên nhằm lợi dụng mã giảm giá, chương trình khuyến mãi hoặc các ưu đãi đặc biệt từ các sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản hoặc thu lợi bất chính mà không thực hiện các giao dịch thực sự.

Theo cảnh sát, hiện các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Lazada... đang là mục tiêu của những nhóm đối tượng gian lận, một trong những thủ đoạn phổ biến là thuê người đặt đơn hàng ảo để chiếm đoạt mã giảm giá và lợi dụng các chương trình khuyến mại như trên.

Việc tham gia đặt đơn hàng ảo gây ra những hậu quả nghiêm trọng, là một hình thức gian lận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các chương trình khuyến mãi các sàn thương mại điện tử và khiến uy tín của người tham gia giảm sút. Cạnh đó, hành vi này cũng tiếp tay cho kẻ gian, biến mình thành công cụ giúp các đối tượng chiếm đoạt mã giảm giá, gây tổn thất lớn cho sàn thương mại và các người dùng khác…