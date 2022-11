Bị khởi tố vì lừa 'chạy' sổ đỏ, mua đất, chiếm đoạt gần 4,2 tỉ đồng

Ngày 27.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, ngụ tại xã Đan Trường, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ nên bị can Thúy được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 9.2021, Thúy biết gia đình chị Nguyễn Thị H. (39 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hội, H.Nghi Xuân) có thửa đất diện tích 800 m2 đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhiều lần nhưng chưa được nên đến tiếp cận để nhận “chạy" làm sổ đỏ. Sau quá trình trao đổi, chị H. đồng ý chuyển cho Thúy 180 triệu đồng để lo chi phí làm sổ đỏ cho mình.

Sau khi nhận tiền, Thúy không làm sổ đỏ như đã hứa mà tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo chị H. Bị can Thúy sau đó tiếp tục tìm gặp chị H., đưa ra thông tin gian dối như đang tự bỏ tiền ra “chạy" làm sổ đỏ cho nhiều hộ dân khác, đầu tư một số bất động sản có khả năng sinh lời cao, cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng... nhưng hiện gặp khó khăn về tài chính.





Thúy rủ chị H. chung vốn làm ăn, hứa trả cả gốc lẫn lãi, ngoài ra còn tặng thêm cho một lô đất nếu mọi việc trót lọt. Vì ham lợi nên chị H. tin tưởng Thúy, chuyển cho Thúy thêm gần 4 tỉ đồng.

Nhận tiền xong, Thúy đem trả nợ, chơi cá cược đỏ đen trên mạng và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Biết mình bị lừa, chị H. đã gửi đơn tố cáo Thúy lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cuối tháng 11, khi bị công an triệu tập, Thúy đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H. với số tiền gần 4,2 tỉ đồng.