Bị khởi tố vì mua sổ đỏ giả trên mạng để bán đất

Ngày 9.5, thông tin từ Công an H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Quang (48 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương) để điều tra hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng tháng 4.2022, Nguyễn Viết Quang bán cho ông H.B.N (ngụ xã Thanh An, H.Thanh Chương) một thửa đất tại xã Thanh Liên (H.Thanh Chương) với giá 540 triệu đồng.

Do thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên sau khi ông N. đặt cọc 195 triệu đồng, Quang đã lên mạng xã hội tìm và đặt mua một sổ đỏ giả mang tên vợ chồng ông N. Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhưng không biết là sổ giả), Quang giao cho ông N. và nhận thêm 339 triệu đồng.

Khi mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến bộ phận một cửa UBND H.Thanh Chương làm thủ tục vay vốn, ông N. phát hiện là sổ đỏ giả nên đã trình báo công an.