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    Bị khởi tố vì sao chép tựa game 'Con đường tơ lụa'

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan

    Một thanh niên tại Lâm Đồng bị khởi tố vì có hành vi sao chép tựa game 'Con đường tơ lụa', qua đó thu lợi bất chính hơn 97 triệu đồng.

    Huỳnh Viết Thành (26 tuổi, trú tại Lâm Đồng) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự.

    Bị khởi tố vì sao chép game 'Con đường tơ lụa' - Ảnh 1.

    Huỳnh Viết Thành bị xác định sao chép trái phép tựa game "Con đường tơ lụa"

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Thành bị xác định đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử "Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa" do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam, sau đó đổi tên thành "VinSro Silkroad" và tổ chức vận hành thông qua một trang web.

    Quá trình hoạt động, Thành đã thu lợi bất chính số tiền hơn 97 triệu đồng.

    Hồi tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố 3 bị can về hành vi tương tự, gồm Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc (đều 32 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (34 tuổi, trú tại Hà Nội).

    Kết quả điều tra cho thấy nhóm bị can tạo lập, quản trị, vận hành trò chơi điện tử "Sro Thổ Quỷ" có hình thức, nội dung, cốt truyện, hình ảnh... giống như trò chơi "Con đường tơ lụa" do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được cấp phép phân phối độc quyền tại Việt Nam.

    Các đối tượng phân công nhau thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu trò chơi, xây dựng website, quản trị hệ thống, quảng bá, thu hút người chơi, tổ chức nạp tiền và quản lý nguồn thu.

    Đáng chú ý, công an còn phát hiện một số người tham gia trò chơi có dấu hiệu đánh bạc dưới nhiều hình thức, trong đó có việc mua, bán số lô, số đề qua các phương thức liên lạc, giao dịch trên không gian mạng.

    Theo công an, việc khởi tố với các bị can nêu trên là lời cảnh báo đối với các hành vi tự ý sao chép, chỉnh sửa, khai thác và kinh doanh sản phẩm số khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

    Hành vi đổi tên hoặc điều chỉnh một phần nội dung sản phẩm không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng tác phẩm có bản quyền.

    Các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ số.

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