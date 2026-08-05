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Thời sự

Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Anh Đức hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hoàng Huy
Hoàng Huy
Ngày 5.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức (34 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Theo thông tin ban đầu, ngày 28.7.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Khởi tố bị can Nguyễn Anh Đức hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Anh Đức

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 6.5.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng đã đồng bộ triển khai các biện pháp công tác.

Qua quá trình đấu tranh, ngày 20.7.2026, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Tiếp đó, thực hiện Quyết định số 51/QĐ-VKSTC (cùng ngày 20.7.2026) của Viện KSND tối cao về việc chuyển vụ án hình sự để điều tra theo đúng thẩm quyền, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục thụ lý điều tra vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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