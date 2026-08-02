TP.HCM: Triệt phá đường dây cá độ World Cup, ghi 'phơi' cược trên vé giữ xe

Ngày 2.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ, tiến hành khởi tố, bắt giam 17 bị can.

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 ẢNH: CACC

Ngụy trang "phơi" cược bằng phiếu giữ xe

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, rạng sáng 15.7, Đội 5 (PC02) cùng Tổ công tác số 3 phối hợp Công an phường Chợ Lớn bất ngờ kiểm tra khu vực trước số 201B Nguyễn Chí Thanh (phường Chợ Lớn).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Phúc (32 tuổi, ở TP.HCM) đang có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi "phơi" cá cược kết hợp sử dụng tài khoản trực tuyến. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 29 tờ phơi được ghi giấu trên mặt sau của các phiếu giữ xe, cùng nhiều điện thoại di động và dữ liệu điện tử liên quan.

Theo kết quả điều tra, giữa tháng 6.2026, Phúc được Phạm Tấn Tài (45 tuổi) cung cấp một tài khoản cá cược trên hệ thống Sbobet, có sẵn hạn mức điểm để tham gia cá độ mùa World Cup 2026. Hai bên thống nhất quy đổi điểm thành tiền mặt và thanh toán định kỳ hằng tuần.

Giao dịch hơn 1,7 tỉ đồng trong chưa đầy 2 tuần

Không chỉ trực tiếp cá cược, Phúc còn đóng vai trò "đại lý" để tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi. Đối tượng nhận kèo thông qua gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo. Mọi thông tin về tên người chơi, đội bóng, loại kèo và số tiền đều được Phúc ghi chép tinh vi lên mặt sau các phiếu giữ xe.

Bị can Nguyễn Minh Phúc

ẢNH: CACC

Sau khi chốt kèo, Phúc nhập lệnh lên hệ thống Sbobet, đồng thời tự điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn so với hệ thống để "ăn" phần chênh lệch.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 26 người có liên quan. Qua đối chiếu lời khai và dữ liệu điện tử, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần (từ 3.7 đến 15.7.2026), tổng số tiền giao dịch qua đường dây của Phúc đã lên tới hơn 1,7 tỉ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 đồng phạm khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Một số đối tượng khác tham gia với số tiền dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Hiện PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây cá độ Word Cup, truy xét nguồn cung cấp tài khoản cá cược cấp trên của đường dây này.