TP.HCM: Triệt phá đường dây ma túy 'đội lốt' Pod Chill từ Campuchia, xử lý 37 người

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là chuyên án nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc tăng cường rà soát, bóc gỡ các đường dây ma túy kiểu mới đang len lỏi vào đời sống xã hội.

Các bị can trong đường dây ma túy ẢNH: CACC

Đường dây khép kín, nhắm tới học sinh, sinh viên

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây ma túy này do nghi phạm Lê Quang Trọng (24 tuổi, ở phường Bình Tân) cầm đầu. Các nghi phạm đã thiết lập một chuỗi hoạt động tội phạm khép kín: vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia về Việt Nam, sau đó tổ chức pha chế tinh dầu, bơm vào các đầu Pod Chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đáng chú ý, các loại ma túy mới này được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử. Với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và có nhiều hương vị trái cây hấp dẫn, Pod Chill chứa ma túy Etomidate đang trở thành "cạm bẫy" nguy hiểm mà tội phạm hướng đến nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Bị can cùng tang vật vụ án ẢNH: CACC

Sau thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân bắt giữ các mắt xích chủ chốt trong đường dây.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, công an thu giữ lượng tang vật gồm: 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate (đựng trong 21 chai nhựa); 1.460 đầu Pod Chill đã bơm sẵn ma túy; 13.500 vỏ đầu Pod Chill rỗng; 595 thân máy hút Pod cùng vô số dụng cụ trộn, chiết rót và ống bơm dung dịch.

Theo cơ quan chức năng, chỉ riêng 10.000 ml tinh dầu thu giữ đã đủ để pha chế thành gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Việc phát hiện 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cho thấy các nghi phạm đã chuẩn bị sẵn năng lực sản xuất với quy mô cực lớn. Nếu số tang vật này lọt ra thị trường, hậu quả đối với cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CACC

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 30 bị can để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 7 người có liên quan.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, Etomidate là hoạt chất đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, quyết liệt triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống để ngụy trang, che giấu hoạt động phạm tội về ma túy, góp phần bảo vệ sự bình yên cho TP.HCM.