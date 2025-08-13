Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bi kịch cô gái trẻ tử vong trên đường về nhà
Video Thời sự

Bi kịch cô gái trẻ tử vong trên đường về nhà

Trần Kha
Trần Kha
13/08/2025 11:11 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền, TP.HCM) khiến cô gái trẻ tử vong.

Tự động phát

Bi kịch cô gái trẻ tử vong trên đường về nhà

Đang chạy

Bi kịch cô gái trẻ tử vong trên đường về nhà

Mời làm việc 2 tài xế ẩu đả trước cổng trường đại học

Mời làm việc 2 tài xế ẩu đả trước cổng trường đại học

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Xe máy bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường

Xe máy bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Hơn 9 giờ ngày 13.8, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình.

Bi kịch cô gái trẻ tử vong trên đường về nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong trên đường Nguyễn Thái Bình (gần hẻm 260) ở phường Bảy Hiền, TP.HCM; cạnh nạn nhân là chiếc xe máy biển số 59Y3 - 951.xx. Vụ việc được báo cho công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

Bước đầu, người tử vong được xác định là chị D.N.M (20 tuổi).

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chị M. chạy xe máy (biển số 59Y3 - 951.xx) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình, hướng ra đường Trường Chinh.

Khi đến đoạn đường trên, xe của chị M. xảy ra tai nạn với một phương tiện khác (chưa rõ phương tiện) dẫn đến tử vong.

Tai nạn lúc sáng sớm khiến cô gái trẻ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người thân của người tử vong cho biết, sáng nay, chị M. từ trung tâm thành phố trở về nhà (ở quận Tân Phú cũ) thì gặp phải tai nạn đau lòng này.

Hiện Công an phường Bảy Hiền phối hợp các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn này.

Tin liên quan

Mời làm việc 2 tài xế ẩu đả trước cổng trường đại học

Mời làm việc 2 tài xế ẩu đả trước cổng trường đại học

Cơ quan chức năng đang mời làm việc 2 tài xế xe ôm công nghệ dùng chân, tay, nón bảo hiểm, vật dưới đất, đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn gây tai nạn bỏ chạy cô gái trẻ tử vong tin tức TP.HCM tai nạn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận