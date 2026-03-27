Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh N.V.N (35 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe đầu kéo chở tấm thép lớn lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Nhà Bè về trung tâm TP.HCM.

Bi kịch tấm thép từ xe đầu kéo đè cabin xe rác, tài xế tử vong

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), phương tiện này xảy ra va chạm với xe tải chở rác do ông T.V.T (50 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển theo chiều ngược lại. Sau va chạm, xe rác lao vào dải phân cách cứng, đồng thời tấm thép từ xe đầu kéo đè xuống cabin.

Vụ việc khiến ông T.V.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào rạng sáng nhưng đã khiến giao thông khu vực phía nam TP.HCM bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.