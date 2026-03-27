Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bi kịch tấm thép từ xe đầu kéo đè cabin xe rác, tài xế tử vong
Video Thời sự

Bi kịch tấm thép từ xe đầu kéo đè cabin xe rác, tài xế tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/03/2026 21:13 GMT+7

Ngày 27.3.2026, Công an phường Tân Hưng (tại TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo chở thép và xe rác khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh N.V.N (35 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe đầu kéo chở tấm thép lớn lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Nhà Bè về trung tâm TP.HCM.

Bi kịch tấm thép từ xe đầu kéo đè cabin xe rác, tài xế tử vong

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), phương tiện này xảy ra va chạm với xe tải chở rác do ông T.V.T (50 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển theo chiều ngược lại. Sau va chạm, xe rác lao vào dải phân cách cứng, đồng thời tấm thép từ xe đầu kéo đè xuống cabin.

Vụ việc khiến ông T.V.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào rạng sáng nhưng đã khiến giao thông khu vực phía nam TP.HCM bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Từ 28.3 đến 27.5.2026, Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện xe máy, xe thô sơ qua cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa, người dân cần phải di chuyển sang cầu Chương Dương để lưu thông.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận