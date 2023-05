'Bí kíp luyện rồng' bản người đóng công bố diễn viên chính, khởi quay trong hè

Hãng Universal, studio đứng sau dự án phim người đóng (live-action) Bí kíp luyện rồng, thông báo những gương mặt diễn viên đóng vai các nhân vật chính trong bản hoạt hình. Nam diễn viên Mason Thames, đóng trong phim kinh dị The Black Phone sẽ hóa thân thành Hiccup, một cậu bé Viking và sau này trở thành chiến binh cưỡi rồng. Nico Parker, nữ diễn viên đóng trong loạt phim truyền hình The Last of Us, hóa thân thành Astrid, bạn đồng hành của Hiccup.

Hãng Universal đã tìm được diễn viên đóng vai Hiccup trong phim DREAMWORKS

Đạo diễn Dean DeBlois "cầm trịch" dự án làm lại lần này. Thương hiệu Bí kíp luyện rồng kể câu chuyện tình bạn giữa một anh chàng Viking và một con rồng đen huyền thoại là Toothless. Sau bao biến cố, tình bạn giữa họ ngày càng bền chặt.

Các nguồn tin quốc tế cho biết dự án người đóng này đã tốn rất nhiều tháng chỉ để tìm diễn viên. Các nhà sản xuất đặt tiêu chuẩn cao đối với nghệ sĩ, rằng nghệ sĩ được chọn phải có khả năng thể hiện được tinh thần của nhân vật trong bản phim hoạt hình, bởi đây là câu chuyện tuổi mới lớn, vào đời chứ không phải chỉ là một phim hành động phiêu lưu đơn thuần.

IGN cho biết dự án được các nhà sản xuất thông báo từ hồi tháng 2. Và nhà làm phim Dean DeBlois, một trong những đạo diễn làm nên linh hồn của 3 phần phim hoạt hình gốc, ngay lập tức ngồi vào ghế đạo diễn chứ không phải nhà làm phim khác.

Song song với việc thông báo diễn viên đóng trong bản làm lại, ê-kíp dự kiến quay Bí kíp luyện rồng vào hè năm nay, các nguồn tin không nói rõ cụ thể khi nào.

Bí kíp luyện rồng là loạt phim hoạt hình thành công về mặt doanh thu DREAMWORKS

Loạt phim Bí kíp luyện rồng của hãng DreamWorks ra mắt khán giả trong các năm 2010, 2014 và 2019. Thương hiệu phim này nhận về phản hồi rất tích cực từ khán giả, thu trên 2 tỉ USD phòng vé toàn cầu, đồng thời được đề cử nhiều giải Oscar cũng như giải Quả cầu vàng. Phần phim người đóng dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 14.3.2025.