'Bí kíp luyện rồng' dẫn đầu phòng vé

Phiên bản chuyển thể người đóng của Universal từ loạt phim hoạt hình được yêu thích Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) đạt doanh thu hơn 83,7 triệu USD khi ra rạp tại Bắc Mỹ, theo ước tính của Comscore.

Tình bạn không tưởng giữa một người Viking trẻ tuổi Hiccup (Mason Thames) và con rồng Toothless ẢNH: CJ CGV

Bộ phim người đóng vẫn do Dean DeBlois đạo diễn, kể về tình bạn không tưởng giữa một người Viking trẻ tuổi Hiccup (Mason Thames) và con rồng Toothless.

"Đây là một minh chứng nữa về bản làm lại người đóng thực sự thành công", Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore cho biết.

Trailer phim Bí kíp luyện rồng

Bí kíp luyện rồng đánh bại Lilo & Stitch

Bí kíp luyện rồng giành vị trí số 1 trước Lilo & Stitch của Disney (tụt xuống vị trí thứ hai sau khi đứng đầu bảng xếp hạng trong 3 tuần). Phiên bản làm lại kết hợp hành động Lilo & Stitch tăng thêm 15 triệu USD, đưa tổng doanh thu Bắc Mỹ vượt qua 386,3 triệu USD.

Xếp top 5 danh sách phim đạt doanh thu cao nhất tuần qua ở Bắc Mỹ lần lượt là Materialists (12 triệu USD), Nhiệm vụ: bất khả thi – Nghiệp báo cuối cùng (10,3 triệu USD) và From the World of John Wick: Ballerina (9,4 triệu USD).

Bí kíp luyện rồng cũng dẫn đầu phòng vé Việt cuối tuần qua ẢNH: CJ CGV

Bản phim Bí kíp luyện rồng người đóng này dễ dàng vượt qua Bí kíp luyện rồng: Thế giới bí ẩn năm 2019 (mở màn với 55 triệu USD). Phần phim mới nhất đã kiếm được hơn 114,1 triệu USD trên toàn thế giới, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 197,8 triệu USD.

Tại Việt Nam, Bí kíp luyện rồng hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua, theo Box Office Vietnam. Cụ thể, tính đến sáng 16.6 phim đạt 21 tỉ đồng từ khi ra rạp hôm 13.6. Tuy nhiên, xét tổng thể phim vẫn còn kém xa so với 2 phim hoạt hình Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (154 tỉ đồng, ra rạp hôm 23.5) và Lilo & Stitch (32 tỉ đồng, khởi chiếu hôm 23.5).