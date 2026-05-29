Bị lập biên bản nồng độ cồn, người đàn ông đòi lao ra đường tự tử

Trong ngày 27 và 28.5, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, vừa lập chốt cố định vừa tuần tra lưu động trên nhiều tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đêm 28.5, trên đường 2 Tháng 9 (phường Phước Thắng), tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Người này không chấp hành việc đo nồng độ cồn mà liên tục ... quỳ lạy xin lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm. Sau nhiều lần được cán bộ CSGT tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật cũng như mức độ nguy hiểm khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, người này mới đồng ý kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn vượt hơn 0,3 mg/l khí thở. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tinh thần người đàn ông có biểu hiện kích động, lao ra làn đường ô tô với ý định tự tử.

Các cán bộ trong tổ công tác đã nhanh chóng ngăn chặn, trấn an tinh thần và tiếp tục giải thích hành vi vi phạm, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau khi được vận động, người này đã bình tĩnh trở lại và chấp hành làm việc với lực lượng chức năng.

Cũng trong tối cùng ngày, một tổ tuần tra khác phát hiện hai thanh niên điều khiển 2 xe máy rời khỏi quán nhậu V.C, ra đường 2 Tháng 9 nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Một người chấp hành đo nồng độ cồn và cho kết quả vượt mức hơn 0,8 mg/l khí thở, thuộc mức vi phạm rất cao.

Trong khi đó, người còn lại không hợp tác, liên tục cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ lại xe máy tại hiện trường và rời đi. Tổ công tác sau đó đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đơn vị quản lý có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT Công an TP.HCM về đợt cao điểm kéo dài 45 ngày nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm, các tổ công tác còn tăng cường tuần tra lưu động để phát hiện các trường hợp vi phạm trên đường, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều quán ăn, quán nhậu.

Chỉ trong 2 đêm triển khai kiểm tra nồng độ cồn, đơn vị đã lập biên bản xử lý hơn 120 trường hợp người điều khiển xe máy, xe đạp vi phạm.

Kiểm tra ma túy đối với tài xế

Không chỉ kiểm tra nồng độ cồn, Đội CSGT Nam Sài Gòn còn phối hợp công an địa phương triển khai kiểm tra nhanh ma túy đối với tài xế xe khách, xe tải và các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đội CSGT Nam Sài Gòn kiểm tra ma túy đối với các tài xế xe tải trên quốc lộ 51 ẢNH: NGUYỄN LONG

Sáng 27.5, Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp lực lượng chức năng phường Phước Thắng kiểm tra nhà xe D.T trên đường Ven Biển. Tại đây, chủ nhà xe đã cung cấp đầy đủ hồ sơ phương tiện theo yêu cầu kiểm tra.

Tổ công tác tiến hành test nhanh ma túy đối với 7 trường hợp gồm tài xế và phụ xe. Kết quả, tất cả đều âm tính với chất ma túy.

Cùng ngày, tại khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ), lực lượng CSGT tiếp tục kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với các tài xế xe tải đầu kéo hoạt động trên địa bàn. Qua kiểm tra 12 trường hợp, toàn bộ các tài xế đều cho kết quả âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy. Cụ thể, khoảng 14 giờ 50 ngày 28.5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Nam Sài Gòn làm nhiệm vụ trên đường Hải Lâm, thuộc ấp Phước Hưng, xã Long Hải đã kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 72L1-33xx.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ông N.H.B (32 tuổi, ở xã Long Hải) dương tính với ma túy trong nước tiểu. Ngay sau đó, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Long Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn và ma túy trên nhiều tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.