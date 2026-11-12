Bí mật bên trong logo 'táo khuyết' phát sáng trên MacBook PROLED

Thế hệ MacBook Pro mới của Apple thu hút sự chú ý khi lần đầu trang bị màn hình cảm ứng công nghệ OLED, đồng thời giảm trọng lượng và mang trở lại logo 'táo khuyết' phát sáng. Mẫu MacBook Pro PROLED màn hình cảm ứng nặng 1,82 kg (giảm so với mức 2,14 kg của bản tiền nhiệm), trong khi phiên bản PROLED 14 inch nặng 1,38 kg so với mức 1,60 kg trên mẫu M5 Pro 14 inch.

iFixit hé lộ cấu tạo bên trong logo 'táo khuyết' phát sáng của MacBook PROLED ẢNH: IFIXIT

Cách Apple mang logo phát sáng trở lại trên dòng MacBook Pro màn hình OLED

Để giảm tổng cộng 203 g trọng lượng, Apple đã làm nhẹ khung vỏ nhôm đi 92 g, toàn bộ cụm màn hình cảm ứng nhẹ hơn 101 g, viên pin giảm 2 g và bàn di chuột (trackpad) nhẹ hơn 8 g. Qua quá trình tháo máy của iFixit, việc mở nắp đáy hiện dễ dàng hơn nhờ chỉ còn 4 ốc vít thay vì 8 ốc như trước, nhưng khả năng sửa chữa vẫn hạn chế do phải tháo bo mạch chủ mới thay được cổng USB-C, còn cổng HDMI và ổ SSD bị hàn chết trên bo mạch.

Khác với màn hình LCD truyền thống hay mini-LED vốn bắt buộc phải có hệ thống đèn nền bằng bóng hoặc chip LED nằm ở viền hay phía sau điểm ảnh, tấm nền OLED sử dụng các đi-ốt phát quang hữu cơ giúp mỗi điểm ảnh có nguồn sáng riêng. Cải tiến này giúp màn hình đạt được màu đen sâu thực sự, độ tương phản cao hơn và loại bỏ hiện tượng quầng sáng (halo) quanh các vật thể sáng trên nền tối.

Trên các mẫu MacBook đời cũ, logo Apple phát sáng ở mặt lưng tận dụng trực tiếp nguồn sáng từ đèn nền của màn hình LCD. Do cách làm này bất khả thi trên các mẫu máy dùng công nghệ hiện đại, Apple đã chế tạo một cụm đèn nền riêng biệt cho phần logo.

Cụm linh kiện phát sáng này gồm có 4 đèn LED đi kèm một vài tấm tán sáng nhằm phân bổ ánh sáng đồng đều. Toàn bộ hệ thống được đặt nằm phía sau màn hình và trên thực tế không thể thay thế.

Cụm đèn nền mới cho logo trái táo của dòng MacBook Pro mới ẢNH: IFIXIT

Dù mang lại những nâng cấp rõ rệt về chất lượng hiển thị, trọng lượng nhẹ hơn cùng sự trở lại của biểu tượng phát sáng quen thuộc, thiết kế bên trong của dòng MacBook Pro mới vẫn đặt ra rào cản lớn cho việc bảo trì. Do toàn bộ hệ thống đèn của logo nằm phía sau màn hình còn nhiều cổng kết nối bị gắn chặt vào bo mạch chủ, việc tự thay thế các linh kiện này trên thực tế là bất khả thi.