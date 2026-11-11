Gen Z lùng mua iPhone 5C, lượt tìm kiếm tăng 40.500%

Bên cạnh sức hút từ các dòng máy mới như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo, mẫu iPhone 5C ra đời từ năm 2013 đang trải qua đợt săn đón trở lại đầy bất ngờ. Theo trang web so sánh tái chế điện thoại Compare and Recycle, lượt tìm kiếm cụm từ "mua iPhone 5C" đã tăng tới 40.500% trong năm qua, trong khi các truy vấn về camera của thiết bị này cũng tăng 1.815%.

Tìm kiếm iPhone 5C tăng 40.500% vì trào lưu máy ảnh cổ điển của Gen Z

Cơn sốt này bắt nguồn từ việc thế hệ Gen Z chuộng phong cách ảnh 'thẩm mỹ Y2K', điều mà cụm camera 8 MP đã 13 năm tuổi của iPhone 5C tái hiện ấn tượng. Tuy nhiên, Lee Elliott, Giám đốc sản phẩm tại Compare and Recycle, lưu ý rằng mẫu máy này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bảo mật số do phiên bản hệ điều hành cuối cùng được hỗ trợ là iOS 10.3.3 từ năm 2017, đồng nghĩa thiết bị đã trải qua gần một thập kỷ không có bản vá lỗi.

iPhone 5C bất ngờ trở thành trào lưu tìm kiếm mới của Gen Z ẢNH: REUTERS

Do thiếu vắng các bản cập nhật bảo mật, iPhone 5C không còn khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân như các dòng máy hiện đại, khiến người dùng đối mặt nguy cơ bị tấn công mạng hoặc lộ lọt thông tin. Chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên xem thiết bị này như một chiếc smartphone thông thường, mà chỉ nên sử dụng thuần túy như một máy ảnh kỹ thuật số cầm tay.

Để đảm bảo an toàn, người sở hữu nên đặt máy ở chế độ máy bay ngoại tuyến, không gắn thẻ SIM và không đăng nhập tài khoản Apple ID cá nhân. Ảnh chụp nên được sao chép sang máy tính bằng dây cáp thay vì tải lên dịch vụ đám mây iCloud, đồng thời tuyệt đối tránh đăng nhập các tài khoản nhạy cảm như ngân hàng, email hay mạng xã hội nếu buộc phải nối mạng bằng một Apple ID dùng một lần.

Việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này sẽ giúp người dùng yên tâm trải nghiệm phong cách chụp ảnh hoài cổ trên camera iPhone 5C mà không gặp rủi ro bảo mật. Dù vậy, người chụp cũng có thể sẽ trải qua cảm giác chung của thế hệ millennial (Gen Y, sinh 1981 đến 1996) khi nhìn lại các bức ảnh này sau 10 hoặc 15 năm nữa và ước rằng mình đã chụp chúng bằng một thiết bị tốt hơn.