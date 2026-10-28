    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Lộ thông tin MacBook Pro bản cao cấp trước thềm ra mắt

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Rò rỉ thông tin về phiên bản thiết kế mới của MacBook Pro với màn hình cảm ứng OLED XDR, bản lề chống rung lắc.

    Chỉ một ngày trước thời điểm Apple chính thức công bố mẫu MacBook Pro được thiết kế lại rất được trông đợi, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đã chia sẻ thêm những chi tiết mới về ngôn ngữ thiết kế của dòng máy này trên mạng xã hội X. Động thái rò rỉ này diễn ra ngay sau khi Apple giới thiệu mẫu MacBook Pro trang bị chip xử lý M6, báo hiệu một phiên bản cao cấp hơn sẽ sớm xuất hiện vào ngày tiếp theo.

    Lộ thông tin MacBook Pro bản cao cấp trước thềm ra mắt - Ảnh 1.

    MacBook Pro bản cao cấp được cho là sẽ có màn hình cảm ứng và bản lề mới

    ẢNH: chụp màn hình 9TO5MAC

    Những thay đổi đáng chú ý trên mẫu MacBook Pro cao cấp sắp ra mắt

    Theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman, mẫu MacBook Pro mới sẽ sở hữu ít nhất bốn thay đổi đáng chú ý về ngoại hình gồm thân máy mỏng hơn đôi chút, viền màn hình mỏng hơn, trọng lượng nhẹ hơn rõ rệt và cụm bản lề được thiết kế lại. Trong khi đặc tính mỏng và nhẹ từng được nhắc tới trước đây, viền màn hình thu gọn cùng cơ chế bản lề mới là những thông tin vừa được hé lộ lần đầu.

    Ông Gurman cho biết một trong những điểm nhấn lớn mà Apple sẽ quảng bá trên mẫu máy này chính là bản lề được cải tiến chắc chắn hơn, giúp việc chạm vào màn hình không làm máy bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Ông cũng nhấn mạnh đây là điều gây chú ý khi đặt cạnh các báo cáo gần đây về việc màn hình chiếc điện thoại gập iPhone Duo bị nứt vỡ, vốn có khả năng liên quan đến trục trặc ở cơ chế bản lề.

    Mẫu máy tính xách tay cao cấp này dự kiến sẽ trang bị màn hình cảm ứng được ứng dụng công nghệ OLED XDR. Việc bổ sung khả năng thao tác chạm trực tiếp đòi hỏi độ ổn định cao hơn từ cấu trúc bản lề để đảm bảo trải nghiệm sử dụng chắc chắn trên toàn bộ bề mặt hiển thị

    Trước đó, ông Gurman cũng từng đưa tin mẫu MacBook Pro tái thiết kế sẽ được trang bị các vi xử lý M5 Pro và M5 Max. Đồng thời, thiết bị dự kiến sẽ loại bỏ phần 'tai thỏ' truyền thống để chuyển sang dạng màn hình đục lỗ tích hợp tính năng Dynamic Island.

    Tin liên quan

    iPhone 18e tiếp tục thua kém thiết bị Android ở tần số quét màn hình?

    iPhone 18e tiếp tục thua kém thiết bị Android ở tần số quét màn hình?

    Một tin tức rò rỉ cho thấy mẫu iPhone 18e giá rẻ dù sở hữu chip Apple A20 nhưng vẫn 'tụt hậu' về tần số quét màn hình.

    Khám phá thêm chủ đề

    Macbook Pro Bloomberg Apple MacBook Pro bản cao cấp OLED XDR Rò rỉ màn hình cảm ứng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận