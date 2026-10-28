Lộ thông tin MacBook Pro bản cao cấp trước thềm ra mắt

Chỉ một ngày trước thời điểm Apple chính thức công bố mẫu MacBook Pro được thiết kế lại rất được trông đợi, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đã chia sẻ thêm những chi tiết mới về ngôn ngữ thiết kế của dòng máy này trên mạng xã hội X. Động thái rò rỉ này diễn ra ngay sau khi Apple giới thiệu mẫu MacBook Pro trang bị chip xử lý M6, báo hiệu một phiên bản cao cấp hơn sẽ sớm xuất hiện vào ngày tiếp theo.

MacBook Pro bản cao cấp được cho là sẽ có màn hình cảm ứng và bản lề mới ẢNH: chụp màn hình 9TO5MAC

Những thay đổi đáng chú ý trên mẫu MacBook Pro cao cấp sắp ra mắt

Theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman, mẫu MacBook Pro mới sẽ sở hữu ít nhất bốn thay đổi đáng chú ý về ngoại hình gồm thân máy mỏng hơn đôi chút, viền màn hình mỏng hơn, trọng lượng nhẹ hơn rõ rệt và cụm bản lề được thiết kế lại. Trong khi đặc tính mỏng và nhẹ từng được nhắc tới trước đây, viền màn hình thu gọn cùng cơ chế bản lề mới là những thông tin vừa được hé lộ lần đầu.

Ông Gurman cho biết một trong những điểm nhấn lớn mà Apple sẽ quảng bá trên mẫu máy này chính là bản lề được cải tiến chắc chắn hơn, giúp việc chạm vào màn hình không làm máy bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Ông cũng nhấn mạnh đây là điều gây chú ý khi đặt cạnh các báo cáo gần đây về việc màn hình chiếc điện thoại gập iPhone Duo bị nứt vỡ, vốn có khả năng liên quan đến trục trặc ở cơ chế bản lề.

Mẫu máy tính xách tay cao cấp này dự kiến sẽ trang bị màn hình cảm ứng được ứng dụng công nghệ OLED XDR. Việc bổ sung khả năng thao tác chạm trực tiếp đòi hỏi độ ổn định cao hơn từ cấu trúc bản lề để đảm bảo trải nghiệm sử dụng chắc chắn trên toàn bộ bề mặt hiển thị

Trước đó, ông Gurman cũng từng đưa tin mẫu MacBook Pro tái thiết kế sẽ được trang bị các vi xử lý M5 Pro và M5 Max. Đồng thời, thiết bị dự kiến sẽ loại bỏ phần 'tai thỏ' truyền thống để chuyển sang dạng màn hình đục lỗ tích hợp tính năng Dynamic Island.