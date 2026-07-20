Bí mật đằng sau mức giá smartphone siêu rẻ tại Trung Quốc

Các nhà sản xuất smartphone tại Trung Quốc đang tạo ra những mẫu điện thoại Android cao cấp có khả năng cạnh tranh trực tiếp với iPhone và Galaxy S mới nhất. Tuy nhiên, giá bán của những sản phẩm này lại thấp hơn nhiều tại thị trường nội địa so với các thị trường quốc tế khiến không ít người đặt ra dấu hỏi về lý do của sự chênh lệch này.

Nhiều yếu tố giúp giá smartphone tại Trung Quốc tốt hơn các thị trường khác ẢNH: ANH QUÂN

Theo BGR, nguyên nhân chính khiến giá smartphone ở Trung Quốc rẻ hơn là do tính cạnh tranh cao trong thị trường nội địa, nơi có nhiều nhà sản xuất cùng hoạt động, bao gồm cả các thương hiệu lớn như Apple và Samsung. Hơn nữa, nhiều điện thoại được sản xuất trong nước giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển và thuế khi bán ra thị trường nội địa.

Không dừng lại ở đó, các công ty Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng nội địa, giúp giảm chi phí sản xuất và tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Đặc biệt, các sản phẩm bán tại Trung Quốc chỉ cần tuân thủ các quy định trong nước, trong khi các mẫu quốc tế thường phải trải qua quy trình chứng nhận phức tạp hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả điện thoại tại Trung Quốc đều có giá rẻ. Các mẫu điện thoại như iPhone 17 hay Galaxy S26 vẫn có giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với giá tại Mỹ và châu Âu do phải bao gồm cả thuế, khiến loạt sản phẩm cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn về mặt giá cả.

Nhưng smartphone Trung Quốc cũng có nhiều hạn chế mà người dùng cần chú ý ẢNH: AFP

Một ví dụ điển hình là chiếc OnePlus 15 (RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB) có giá 3.999 nhân dân tệ (khoảng 591 USD) tại Trung Quốc, trong khi giá khởi điểm tại Mỹ là 899,99 USD và tại châu Âu là khoảng 1.084 USD. Tương tự, chiếc Xiaomi 17 Ultra có giá 7.999 nhân dân tệ (1.182 USD) tại Trung Quốc, nhưng không được bán chính thức tại Mỹ, trong khi giá tại châu Âu lên tới 1.714 USD.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý rằng điện thoại Android sản xuất tại Trung Quốc không hoàn toàn giống với phiên bản quốc tế, vì chúng không tích hợp các dịch vụ của Google. Hạn chế này có thể gây khó khăn cho người dùng quốc tế trong việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng phổ biến như Gmail hay Google Maps.

Ngoài ra, việc mua điện thoại từ Trung Quốc cũng có thể phát sinh thêm chi phí như thuế nhập khẩu và phí vận chuyển. Đặc biệt, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về chế độ bảo hành và hỗ trợ khách hàng, vì phiên bản quốc tế thường đi kèm với dịch vụ tốt hơn.

Tóm lại, mặc dù smartphone Trung Quốc có giá cả hấp dẫn, người tiêu dùng cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan trước khi quyết định mua hàng.