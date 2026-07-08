Vì sao iPhone e có giá dễ tiếp cận hơn các mẫu tiêu chuẩn?

Vào năm 2025, iPhone 16e được ra mắt với mức giá nhỉnh hơn một chút so với iPhone SE 3 nhằm thu hút người dùng muốn sở hữu thiết bị mới nhất mà không phải chi quá nhiều tiền. Mặc dù Apple xếp dòng 'iPhone e' cùng với các mẫu cao cấp hiện tại, nhưng iPhone 17e (ra mắt đầu năm 2026) vẫn có nhiều điểm khác biệt so với iPhone 17 và 17 Pro (ra mắt tháng 9.2025) về thiết kế, khả năng camera và các tính năng bổ sung.

iPhone 17e là thành viên mới nhất của gia đình iPhone e, hiện có giá khoảng 17,5 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMODO

Sự xuất hiện của iPhone 16e đánh dấu chiến lược mới của Apple tương tự như cách mà Samsung đã áp dụng với dòng Galaxy S trong nhiều năm. Công ty Hàn Quốc phát hành các mẫu Galaxy S mới, sau đó vài tháng sẽ cho ra mắt phiên bản FE, với một số tính năng bị cắt giảm nhằm giúp khách hàng có cơ hội sở hữu điện thoại mới mà không phải trả quá nhiều cho các tính năng cao cấp.

Những cắt giảm trên 'iPhone e'

Khi nhắc đến các mẫu iPhone mới nhất, giữa iPhone 17 (giá 799 USD) và iPhone 17e (giá 599 USD) có sự chênh lệch 200 USD. Trong khi cả hai đều có dung lượng lưu trữ từ 256 GB và hỗ trợ Apple Intelligence, một số tính năng đã tạo nên sự khác biệt giữa chúng như là cách giúp Apple cắt giảm chi phí.

So với iPhone 17, iPhone 17e vẫn phải hy sinh một số tính năng quan trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

iPhone 17 sở hữu thiết kế Dynamic Island và hai camera chính, trong khi iPhone 17e có tai thỏ và chỉ một camera chính. Màu sắc của iPhone 17 cũng đa dạng hơn với 5 tùy chọn, trong khi iPhone 17e chỉ có 3 màu. Màn hình của iPhone 17e nhỏ hơn và thiếu một số tính năng mới như ProMotion và Always-On Display.

Ngoài ra, iPhone 17e cũng không có phím điều khiển camera, chip A19 và thời lượng pin chỉ kéo dài tối đa 26 giờ, so với 30 giờ của iPhone 17. Camera selfie trên iPhone 17e vẫn là 12 MP, trong khi iPhone 17 sử dụng camera Center Stage 18 MP cải tiến. Hệ thống camera chính của iPhone 17e là Fusion 48 MP, không bằng Dual Fusion của iPhone 17.

'iPhone e' có đáng mua?

Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng iPhone e được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người dùng thông thường, không phải là những người nâng cấp điện thoại hằng năm hoặc cần sử dụng tất cả tính năng cao cấp. Đây là một sản phẩm hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu iPhone mới mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

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Tuy nhiên, khi Apple chuẩn bị phát hành iPhone e mới, lượng hàng tồn kho của mẫu cũ sẽ gần như cạn kiệt. Những người đang chờ đợi để mua iPhone 17e sau khi iPhone 18e ra mắt có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm. Mặc dù iPhone 16 vẫn có sẵn, nhưng mức giá cao hơn 100 USD so với iPhone 17e có thể khiến nhiều người do dự, đặc biệt khi iPhone 16 chỉ có bộ nhớ trong 128 GB và chip A18 kém hơn.

Kết quả là iPhone 17e trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone mới với mức giá hợp lý, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm người dùng tốt.