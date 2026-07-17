Lý do bản đồ giấy vẫn được tin dùng trong thời đại Google Maps

Được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, hệ thống định vị GPS đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong những thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, đến những năm 2000, GPS mới thực sự trở thành công cụ phổ biến cho ô tô. Đặc biệt, sự xuất hiện của Google Maps tại Mỹ vào năm 2005 đã tạo ra bước ngoặt lớn trong việc sử dụng GPS cho người tiêu dùng. Nhờ vậy, việc điều hướng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết: người dùng chỉ cần tìm kiếm tên doanh nghiệp hoặc nhập địa chỉ, ứng dụng sẽ tự động tính toán tuyến đường với hướng dẫn từng bước.

Bản đồ giấy vẫn tồn tại trong thế giới công nghệ số đang phụ thuộc vào Google Maps hay bản đồ tương tự ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bản đồ giấy và tập bản đồ không chỉ vẫn tồn tại mà còn đang trải qua một sự hồi sinh mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Kendra Ensor, Phó chủ tịch của Rand McNally (Mỹ), cho biết doanh số bán tập bản đồ đường bộ của công ty này đã tăng lên từ năm 2015. Tại Anh, nhà sản xuất bản đồ Ordnance Survey ghi nhận doanh số bán bản đồ giấy đặt làm riêng tăng 144% vào năm 2020 và tiếp tục tăng 28% vào năm 2021.

Cả Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) và Rand McNally tiếp tục cung cấp các bản đồ vật lý được cập nhật, trong đó AAA vẫn sản xuất sách hướng dẫn lộ trình TripTik với chỉ dẫn in sẵn theo yêu cầu. Nhu cầu về bản đồ giấy gia tăng một phần do những vấn đề như mất tín hiệu và mong muốn có trải nghiệm điều hướng chủ động hơn.

Khi Google Maps 'tắt điện'

Theo một khảo sát của UTires.com, nhiều người vẫn phụ thuộc vào GPS, đặc biệt ở những khu vực như Bakersfield, California (Mỹ), nơi hơn 55% người được hỏi cho biết họ rất phụ thuộc vào công nghệ này. Tuy nhiên, GPS yêu cầu tín hiệu từ nhà mạng di động hoặc vệ tinh. Mặc dù có thể sử dụng các ứng dụng GPS ngoại tuyến, nhưng điều này phụ thuộc vào việc tải xuống thông tin trước khi mất kết nối internet. Hầu hết phần mềm điều hướng, như Google Maps, cho phép tải xuống toàn bộ tuyến đường để sử dụng ngoại tuyến, nhưng nếu cần bắt đầu mà không có internet, người dùng sẽ gặp khó khăn.

Một ví dụ điển hình về sự cần thiết của bản đồ giấy xảy ra vào đầu năm 2026, khi người dân tại Moscow và St. Petersburg (Nga) phải đối mặt với tình trạng mạng internet di động chập chờn. Lúc này, nhu cầu về bản đồ giấy và tập bản đồ tại đây đã tăng gấp 3 lần. Trong một trường hợp khác, một cặp vợ chồng từ Canada đã sử dụng bản đồ giấy để định hướng và giúp đỡ những du khách khác trong cơn bão Helene, khi nhiều dịch vụ, bao gồm cả internet, bị gián đoạn.

Mặc dù GPS giúp người dùng dễ dàng tìm đường, nhưng rõ ràng nó cũng có thể hạn chế tầm nhìn và khả năng nhận thức về môi trường xung quanh. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng bản đồ giấy giúp não bộ tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn về khu vực xung quanh. Bản đồ giấy cung cấp cái nhìn tổng quát hơn, cho phép người dùng nhận thức rõ hơn về các địa điểm nổi bật và điều chỉnh lộ trình một cách dễ dàng hơn. Như một thám tử đã nghỉ hưu, Miller Edwards, chia sẻ: "Bản đồ in cho chúng tôi cái nhìn tổng quát về một khu vực rộng lớn hơn mà chúng tôi cần đến".

Sự hồi sinh của bản đồ giấy trong thời đại công nghệ số cho thấy rằng, mặc dù Google Maps nói riêng và GPS nói chung mang lại nhiều tiện ích, nhưng những giá trị truyền thống vẫn có chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống hiện đại.