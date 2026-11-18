Đằng sau tấm Huân chương Lao động hạng Nhất cao quý và ngôi vô địch thế giới Suzuki World Cup là hành trình 10 năm đánh đổi, khổ luyện của Vũ Hồng Ngọc, nữ sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa, TP.HCM) . Bén duyên với bộ môn Aerobic từ năm 7 tuổi qua một hội thi năng khiếu cấp tiểu học, Ngọc nhanh chóng được chọn vào đội tuyển quốc gia và chinh phục hàng loạt Huy chương Vàng từ giải thành phố, vô địch trẻ quốc gia đến vô địch châu Á .

Hồng Ngọc (đứng giữa) hào hứng khoe "chiến tích" cùng đồng đội. ẢNH: NVCC

Để chạm tay vào ánh hào quang ấy, lịch trình của nữ vận động viên trẻ gần như khép kín từ thứ hai đến thứ bảy, kéo dài từ 17 giờ đến 22 giờ 30 phút mỗi tối. Trong những đợt tập huấn nước rút trước thềm giải đấu tại Nhật Bản vào tháng 4.2026, các buổi tập của Ngọc và đồng đội có khi đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cường độ tập luyện khắc nghiệt cùng giờ giấc sinh hoạt đảo lộn khiến em mắc bệnh viêm dạ dày và viêm ruột thừa nặng . Dù không nằm trong tình trạng phải ép cân, em vẫn phải ngậm ngùi nói "không" với trà sữa hay matcha, những thức uống quen thuộc của giới trẻ, mà chỉ có thể gọi nước ép trái cây mỗi lần đi cà phê thư giãn cùng bạn bè . Không ít lần cơn đau ập đến bất chợt khiến em quỵ ngã ngay trên sàn tập, thậm chí phải nhập viện cấp cứu từ chiều đến tối .

Giữa những thử thách khắc nghiệt, tình yêu thương của gia đình cùng sự đồng hành từ nhà trường đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc không bỏ cuộc . Nhờ hệ thống học liệu số và sự linh động gia hạn kiểm tra từ thầy cô Trường THPT Marie Curie, em luôn cân bằng tốt giữa việc học cuối cấp và lịch thi đấu quốc tế . Với khát vọng mang hai chữ Việt Nam vươn xa hơn nữa, nữ sinh 18 tuổi đặt mục tiêu thi vào ngành Giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để tiếp tục viết tiếp hành trình chinh phục những đỉnh cao mới .