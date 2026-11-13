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    Bí mật kinh doanh ở chợ 'nhà giàu' Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục năm
    Giải mã chợ hút khách TP.HCM, Kỳ 1:

    Bí mật kinh doanh ở chợ 'nhà giàu' Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục năm

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Giữa thời mua sắm online và siêu thị phát triển, chợ Phùng Hưng vẫn có những tiểu thương gắn bó hàng chục năm. Từ cách chọn mặt hàng, kết nối đầu ra đến giữ những món ăn đặc trưng, ngôi chợ mang tiếng “nhà giàu” này gợi ra một lời giải cho bài toán sống còn của chợ truyền thống.

    Bốn giờ sáng, dưới những dãy chung cư ở Phường Chợ Lớn (TP.HCM), chị Đỗ Thị Phương đã về tới sạp sau chuyến lấy lòng heo ở lò mổ từ 2 giờ rưỡi. Nửa tiếng sau, bà Nguyễn Thị Minh cũng về tới chợ với mẻ tôm vừa lấy ở chợ đầu mối Bình Điền. Bà đã dậy từ 1 giờ rưỡi sáng.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 1.

    4 giờ sáng, các tiểu thương tại chợ Phùng Hưng đang tất bật soạn hàng

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục năm

    Khoảng 6 giờ, khách bắt đầu ghé mua. Chị Trần Thị Kim Oanh, khách quen, lý giải cái tên "chợ nhà giàu" mà người ta truyền tai nhau: "Đồ ở đây bán rất cao cấp, loại 1 không à. Nên mới gọi là chợ nhà giàu".

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 2.

    Chợ không có nhà lồng. Các dãy sạp nằm dưới những khu chung cư cũ

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 3.

    Chợ sắp xếp theo hình chữ T, đường Lão Tử là chân trụ. Chợ nằm giữa hai đường Nguyễn Trãi và Hồng Bàng (P. Chợ Lớn, TP.HCM)

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Tới trưa, thịt còn trên sạp thì bán cho ai?

    "Lấy phần này, đến đây thôi", chị Oanh chỉ miếng thịt ở sạp ông Phạm Văn Hoàng. Tại sạp có mã QR để tra nguồn gốc thịt. Chị mua vừa phần mình cần, mang về nếu thịt không ngon, ông Hoàng nhận trả lại.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 4.

    Suốt mấy chục năm qua, chị Trần Thị Kim Oanh vẫn giữ thói quen mua thịt tại sạp ông Hoàng, vì hàng tươi và nguồn gốc rõ ràng

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Khách lẻ có thể chọn mua nhiều hay ít tùy bữa. Còn ông Hoàng, đến trưa mà trên sạp vẫn còn thịt, ông có một mối quen là tiệm bánh mì Tăng. Tiệm lấy thịt làm dăm bông. Ở sạp ông Trần Quốc Tất, đầu ra lại đến từ những người chuyên nấu đám. Hôm nay cần hàng, họ đã đặt ông từ hôm qua.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 5.

    Ở sạp thịt của ông Phạm Văn Hoàng, khách có thể chọn đúng phần muốn mua và tra nguồn gốc thịt qua mã QR.

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Theo bà Nguyễn Thị Kim Hà, Trưởng cơ sở chợ Phùng Hưng, phía quản lý cũng đứng ra kết nối những sạp thịt, cá còn hàng vào buổi trưa với nhà hàng, tiệm lẩu quanh chợ. Nhờ có thêm người mua, tiểu thương bớt phụ thuộc vào lượng khách ghé sạp từng buổi.

    Riêng bà Minh, hôm tôm bán chậm, bà giảm giá cho khách quen để bán hết mẻ hàng. Bà còn được hỗ trợ đăng ký bán hải sản trong một nhóm trực tuyến ở khu vực Q.5 cũ. Với người đứng sạp từ năm 17 tuổi, chuyện bán nốt mớ tôm hôm nay liên quan trực tiếp đến lý do khách tìm bà ngày mai: "Hàng mình phải tươi thì mình mới lấy lòng được khách, người ta mới ghé mua hoài".

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 6.

    Bà Nguyễn Thị Minh (bên trái), 59 tuổi, lấy tôm qua chợ đầu mối Bình Điền mỗi sáng và tính giá bán để hết hàng trong ngày.

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Vì sao 243 sạp chỉ có 5 sạp quần áo?

    Bà Trần Thị Hoa vẫn đi chợ mua rau củ dù quần áo đã quen đặt trên mạng. Ở chợ, bà được lựa vừa đủ cho một ngày. Hôm ít thời gian, bà đặt trước, người bán quen có thể mang hàng tới nhà.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 7.

    Cơ cấu sạp hàng tại chợ Phùng Hưng, ngành hàng thời trang chiếm tỉ lệ thấp nhất

    ẢNH CÔNG KHỞI

    Cách chia giỏ hàng của những người như bà Hoa cũng là điều phía quản lý cân nhắc khi bố trí sạp. Theo bà Hà, khi nhiều khách chuyển sang mua quần áo online, chợ chỉ cấp phép một số ít sạp quần áo, vừa đủ phục vụ người dân quanh vùng. Trong 243 sạp đang kinh doanh, chỉ 5 sạp bán quần áo. Phần lớn chỗ bán dành cho thực phẩm tươi.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 8.

    Phần lớn sạp hàng tại chợ bày bán các thực phẩm tươi sống, phù hợp với nhu cầu của bà con quanh khu vực khi đến chợ

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Chợ còn có 15 sạp ăn uống. Với bà Lê Thị Lan, một buổi đi chợ có thể thong thả hơn nhờ bãi xe nằm ngay đầu chợ. Mua nhiều, tiểu thương xách hàng ra xe giúp, bà còn ghé ăn sáng, uống cà phê. Trong chợ có bánh cuốn Hồng Kông, khổ qua cà ớt và quán cà phê vợt Ba Lù của một gia đình người Hoa. Hạt cà phê ở đây được rang cùng muối, bơ Pháp và rượu đế trước khi xay.

    Bí mật kinh doanh ở chợ “nhà giàu” Phùng Hưng khiến khách quay lại suốt hàng chục - Ảnh 9.

    Nhiều món ăn đậm chất người Hoa được bày bán như món khổ qua cà ớt tại sạp hàng của bà Lý Thị Mỹ Thương

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Điều khiến anh Triệu Bá Phúc nhớ ly cà phê lại nằm ở những người ngồi quanh quán. "Em không phải là người cảm được cà phê. Nhưng cái làm nó ngon là không khí ở đây", anh nói.

    Còn bà Hoa có một lý do giản dị để quay lại: "Tôi thích thì tôi lấy vừa đủ ăn trong 1 ngày. Ngày hôm sau tôi sẽ đi chợ tiếp". Để sáng mai khách lại có tôm tươi mà lựa, bà Minh sẽ dậy từ 1 giờ rưỡi. Nhịp ấy đã theo bà từ năm 17 tuổi đến nay, khi bà đã 59. Nhắc đến những gì sạp tôm đem lại, bà chỉ kể chuyện nhà: "Nhờ cái chợ này cô nuôi con thành danh đấy".

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