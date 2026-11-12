Tiệm bánh su bán 4.000 chiếc/ngày bất ngờ đóng cửa: Con trai trở về làm điều táo bạo sau 2 năm

Suốt 13 năm, tiệm bánh su Ngọc Dung là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, ở phường Phú Thọ, TP.HCM. Nhắc lại thời còn buôn bán tại tiệm cũ, bà nhớ mỗi hộp có 10 chiếc bánh, một ngày bán khoảng 350 - 400 hộp.

Thế nhưng, khi mặt bằng bị lấy lại, tiệm phải ngưng hoạt động. Hai năm lò bánh tắt lửa cũng là khoảng thời gian việc buôn bán đứt quãng, khách quen dần vắng bóng.

Chứng kiến mẹ buồn và lo chuyện trang trải cuộc sống, anh Nguyễn Huy Bình bắt đầu nghĩ đến việc mở lại tiệm bánh.

Bỏ việc về nối nghề nhà Gác lại công việc riêng, những người trẻ trở về tiếp nối nghề của gia đình. Tuyến bài "Bỏ việc về nối nghề nhà" kể những câu chuyện giữ nghề bằng cách làm mới: từ thay đổi không gian, bao bì đến ứng dụng mạng xã hội, tìm thêm khách hàng. Phía sau mỗi lựa chọn là tình thân, những thử thách mưu sinh và mong muốn đưa tâm huyết của thế hệ trước đi xa hơn.

Hai năm đóng cửa và quyết định làm lại từ đầu

Không muốn tâm huyết của mẹ dừng lại, anh Bình gác công việc bên ngoài để cùng gia đình bắt đầu lại. Sau hai năm gián đoạn, anh xác định tiệm cần tìm thêm khách mới, thay đổi cách giới thiệu sản phẩm và xây dựng lại thương hiệu. “Mẹ đã bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc, thời gian vô đây thì mình không thể nào bỏ được”, anh Bình chia sẻ.

Tiệm trở lại với tên gọi Cải Chua, lấy theo tên chú mèo của gia đình. Trên bao bì, tên bánh su Ngọc Dung vẫn được giữ để khách cũ nhận ra địa chỉ quen thuộc.

“Huy Bình nói đổi tên là Cải Chua nhưng cũng có ghi chú lại là bánh su Ngọc Dung. Khách mới sẽ biết Cải Chua, còn khách cũ cũng biết đến bánh su Ngọc Dung nữa”, bà Dung kể.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung đưa khay bột bánh su đã tạo hình vào lò nướng tại căn bếp gia đình ở phường Phú Thọ, TP.HCM. ẢNH: TRẦN HUY

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Cùng với tên gọi, cách đóng gói được thay đổi. Những chiếc hộp nhựa trước đây được thay bằng hộp giấy có hình thức trẻ trung. Anh Bình hướng đến nhóm khách trẻ, những người có thể mua bánh để ăn, làm quà hoặc chụp ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo anh, một hộp bánh có hình thức dễ thương, giá phù hợp sẽ giúp tiệm có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách này. Đó cũng là cách anh đưa món bánh quen thuộc của mẹ đến với những người chưa từng biết tiệm cũ.

Hỏi khách để chỉnh bánh, giữ nghề bằng cách làm mới

Việc làm lại thương hiệu không chỉ dừng ở tên gọi và bao bì. Anh Bình còn hỏi ý kiến khách hàng về phần kem, từ độ ngọt, béo đến mùi thơm để cùng mẹ điều chỉnh.

Trước đây, tiệm chủ yếu làm theo công thức sẵn có, chưa thường xuyên khảo sát khẩu vị người mua. Khi mở lại, anh muốn phản hồi của thực khách trở thành căn cứ để hoàn thiện sản phẩm.

“Khách phản hồi kem ăn có ngọt quá không, béo quá không, hay chưa thơm thì tiệm sẽ điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng”, anh Bình cho biết.

Anh Nguyễn Huy Bình chia sẻ về quyết định xây dựng lại tiệm bánh của mẹ sau 2 năm lò bánh ngưng hoạt động. ẢNH: TRẦN HUY

Từ những thay đổi ấy, tiệm dần có khách trở lại. Theo gia đình, lượng bánh bán ra hiện duy trì ở mức hàng ngàn chiếc mỗi ngày, giúp việc buôn bán từng bước ổn định.

Với bà Dung, niềm vui còn đến từ việc con trai đã có thể cùng mình quán xuyến công việc. Sau khoảng thời gian phải đóng cửa tiệm, bà được trở lại với nghề và nhìn thấy những thay đổi do con mang đến.

“Vui là con đã trưởng thành, đã biết quán xuyến công việc thay mẹ và phát triển cho tiệm ngày càng mới mẻ, tốt đẹp hơn”, bà nói.

Lớp nhân kem bánh su được anh Nguyễn Huy Bình điều chỉnh độ ngọt, béo dựa trên khảo sát ý kiến từ thực khách. ẢNH: NGUYÊN KHUÊ

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Bắt đầu lại sau hai năm không buôn bán, anh Bình hiểu rằng không có gì bảo đảm tiệm sẽ sớm tìm lại được khách. Anh chọn làm từng việc trong khả năng, từ xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội đến thay bao bì, lắng nghe người mua.

“Thà làm thử, có 1% cơ hội, còn hơn mình ngồi không, không làm thì chỉ là số không tròn trĩnh. Cho nên mình quyết định có bao nhiêu thì làm trước bấy nhiêu”, anh chia sẻ.

Từ quyết định ấy, những mẻ bánh của mẹ có cơ hội trở lại với thực khách. Tên gọi mới giúp tiệm tìm thêm người mua, còn dòng chữ “bánh su Ngọc Dung” trên hộp vẫn nhắc về 13 năm làm nghề mà anh Bình muốn tiếp nối.