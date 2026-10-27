Bị máy xay thịt 'nuốt' bàn tay, người phụ nữ ở TP.HCM phải cắt cụt 3 ngón

Ngày 27.10, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân N.T.B (44 tuổi) bị kẹt bàn tay trong máy xay thịt. Tai nạn khiến 3 ngón tay phải của bệnh nhân bị dập nát nặng, không thể bảo tồn toàn bộ và buộc phải phẫu thuật cắt cụt.

Theo bệnh sử, bà B. làm nhân viên nấu ăn cho một trường học tại xã Bàu Bàng, TP.HCM, được 7 năm.

Khoảng 6 giờ ngày 26.10, khi đưa thịt vào máy xay, bà B. không sử dụng dụng cụ hỗ trợ mà dùng tay đẩy thịt như thường lệ. Do bất cẩn, bàn tay phải của bà B. bị cuốn vào máy, không thể rút ra. Đến 8 giờ 55 phút cùng ngày, bà được đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng bàn tay phải vẫn mắc kẹt trong máy xay thịt.

Sau khi thăm khám, đánh giá tổn thương và hoàn tất các bước chuẩn bị, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp gồm bác sĩ chuyên khoa II Võ Hiếu Nghĩa và bác sĩ chuyên khoa I Phạm Bá Hoàng, Khoa Cấp cứu, tiến hành tháo gỡ máy, giải phóng bàn tay để thám sát và xử trí tổn thương.

Bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải mắc kẹt trong máy xay thịt ẢNH: BVCC

Các bác sĩ ghi nhận ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của bệnh nhân bị dập nát nhiều tầng, không thể bảo tồn toàn bộ. Ê kíp tiến hành cắt lọc mô dập nát, đóng mỏm cụt các ngón I, II, III; đồng thời khâu xử trí vết thương ở ngón áp út và ngón út.

Hiện bệnh nhân ổn định, bớt đau và tiếp tục được theo dõi diễn tiến vết thương, khả năng sống của các mô, phần mềm còn lại cũng như nguy cơ nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Võ Hiếu Nghĩa, tai nạn do máy xay thịt có thể để lại di chứng nặng nề. Trong trường hợp này, bệnh nhân bị dập nát nghiêm trọng các ngón tay và buộc phải làm mỏm cụt 3 ngón ở bàn tay phải, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Việc đánh giá, tư vấn phục hồi chức năng sẽ tiếp tục được thực hiện trong quá trình điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Hòa Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết thỉnh thoảng bệnh viện vẫn tiếp nhận những trường hợp tai nạn tương tự. Bệnh viện đã đưa ra cảnh báo trên các phương tiện truyền thông nhằm nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Theo bác sĩ, tai nạn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lao động mà còn tác động nặng nề đến tâm lý người bệnh và gia đình. Sự việc một lần nữa nhắc nhở người dân về tầm quan trọng của việc thực hiện đúng các thao tác an toàn khi sử dụng máy xay thịt trong công việc hằng ngày, lao động và sinh hoạt.