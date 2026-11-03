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    Bị ong tấn công khi đi đưa tang, 2 người nhập viện

    Bá Cường
    Bá Cường
    Một đoàn người trong lúc đi đưa tang ở Quảng Trị đã bất ngờ bị đàn ong tấn công. Đến thời điểm hiện tại, có 2 người nhập viện cấp cứu.

    Chiều 3.11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị ong tấn công.

    Cụ thể, 2 bệnh nhân là bà H.T.H.C (41 tuổi) và ông N.K.P (60 tuổi, cùng ở phường Đông Hà) nhập viện trong tình trạng có nhiều vết ong đốt và các triệu chứng đau nhức.

    Bị ong tấn công khi đi đưa tang, 2 người nhập viện- Ảnh 1.

    2 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị ong đốt

    ẢNH: THANH LỘC

    Theo lời kể của các bệnh nhân, vào sáng cùng ngày, đoàn người đang đưa tang đến một nghĩa địa ở khu vực đồi thuộc phường Nam Đông Hà thì bất ngờ một đàn ong tấn công.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ghi nhận 2 trường hợp nhập viện cấp cứu.

    Theo các bác sĩ, do các bệnh nhân mới nhập viện, cần tiếp tục được theo dõi sát để kịp thời phát hiện những biến chứng có thể xảy ra như sốc phản vệ, suy thận...

    Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi bị ong đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng, nổi mề đay toàn thân, chóng mặt, nôn ói, thậm chí ngất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tránh nguy cơ sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

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