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    Đàn ong tấn công do bị chọc phá tổ, 27 em học sinh nhập viện

    Bá Cường
    Bá Cường
    27 học sinh tại Trường THCS Hải Lăng (Quảng Trị) đã phải nhập viện điều trị vì bị ong đốt.

    Tối 21.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (tỉnh Quảng Trị) cho biết bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 27 học sinh bị ong đốt.

    Đàn ong tấn công do bị chọc phá tổ, 27 em học sinh nhập viện- Ảnh 1.

    Các phụ huynh đưa con đi nhập viện sau khi bị ong đốt

    ẢNH: UBND XÃ HẢI LĂNG

    Cụ thể, đầu giờ chiều 21.10, bệnh viện tiếp nhận 27 học sinh trên địa bàn với các triệu chứng đau, ngứa, nổi mề đay, sưng. 

    Theo UBND xã Hải Lăng, nguyên nhân xảy ra vụ việc từ nhóm học sinh lớp 6 ở Trường THCS Hải Lăng.

    Đàn ong tấn công do bị chọc phá tổ, 27 em học sinh nhập viện- Ảnh 2.

    27 học sinh nhập viện sau khi bị ong đốt

    ẢNH: UBND XÃ HẢI LĂNG

    Nhóm này đi học sớm, phát hiện một tổ ong mật trên cây xà cừ trong sân trường nên đã dùng đá ném vào tổ ong để chơi. Sau đó, cả đàn ong vỡ tổ và tấn công nhóm học sinh đang chơi trong sân trường. 

    Một số học sinh bị đốt nhiều vết, có em bị đốt hơn 10 vết. Hiện có 27 em học sinh nhập viện và đều là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Hải Lăng.

    Theo lãnh đạo bệnh viện, với tình trạng bị ong đốt, các bệnh nhân phải theo dõi 24 - 48 giờ để phòng trường hợp phát sinh phản ứng muộn.

    Sau khi thăm khám ban đầu, các em được xác định mức độ, sau đó chia về các khoa để tiếp tục theo dõi.

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