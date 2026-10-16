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    Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật, bôi nhọ công an

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Sau khi sử dụng rượu bia, P.P.L đã tự ý bịa đặt về hoạt động của lực lượng công an và đăng lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

    Ngày 16.10, Công an xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai cho biết đã xử phạt P.P.L (34 tuổi, ở xã Phú Nghĩa) 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật, bôi nhọ lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook.

    Trước đó, Công an xã Phú Nghĩa phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "P.L" đăng tải một số bài viết và bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về hoạt động của lực lượng công an.

    Đáng chú ý, chủ tài khoản còn dùng những từ kích động, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ bài viết để "lấy lại công bằng". Các bài đăng thu hút nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ, đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

    Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Phú Nghĩa đã xác minh và mời P.P.L (34 tuổi, ở xã Phú Nghĩa), là chủ tài khoản Facebook "P.L" lên làm việc.

    Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật, bôi nhọ lực lượng công an- Ảnh 1.

    Công an xã Phú Nghĩa làm việc với P.P.L

    ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ NGHĨA

    Tại cơ quan công an, P.P.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. P.P.L khai nhận do đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi và nhận thức nên đã tự ý bịa đặt, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý.

    Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, P.P.L đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

    Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an xã Phú Nghĩa đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.P.L với số tiền 12,5 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ.

    Công an xã Phú Nghĩa khuyến cáo mọi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, mang tính chất bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

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