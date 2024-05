Đu trend 'đi tìm kho báu' là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Tháng 4 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu (trend) "đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan" (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo ông Lê Quang Tự Do, hiện tượng đu trend bắt nguồn từ đoạn clip cắt ghép phát ngôn liên quan đến số tiền hơn 673.000 tỉ đồng mà bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn theo quyết định của tòa.

Trên thực tế, trong phiên xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan không hề có những phát ngôn giấu tiền ngoài biển khơi như đoạn clip đã đăng tải. "Chúng tôi có nắm được thông tin và đã kiểm tra, điều này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chưa đầy 1 tuần (từ 13 - 19.4), những người tham gia mạng xã hội đã cắt ghép mang tính chất hài hước, chưa phải là nội dung lừa đảo mang ý đồ xấu. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi thông tin sai sự thật", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Tuy là những thông tin sai sự thật, song ông Lê Quang Tự Do cho hay do có quá nhiều người dùng đăng tải thông tin nên không thể chặn, gỡ được trên không gian mạng. "Chúng tôi đã phối hợp cơ quan chức năng truy tìm người tung bản gốc, nhưng chưa tìm ra. Với việc xử lý, chúng tôi chỉ có thể chặn gỡ một số tài khoản có lượng view, lượng theo dõi nhiều chứ chưa chặn gỡ triệt để", ông Tự Do nói.

Về chuẩn hóa thuê bao, xử lý SIM "rác", ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho hay qua rà soát, phát hiện một số lượng tương đối lớn, khoảng 5,75 triệu thuê bao đứng tên từ 4 - 9 SIM có chung 1 giấy tờ. Cục Viễn thông sẽ rà soát thêm để chặn thuê bao có dấu hiệu thông tin không chính xác. Để biết mình đang đứng tên sở hữu bao nhiêu SIM, người dùng di động có thể nhắn tin tới đầu số 1414, kèm số CCCD, từ đó có hoạt động chuẩn hóa hoặc đăng ký lại thông tin thuê bao.