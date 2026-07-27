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Thời sự

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Huy Đạt
Huy Đạt
Đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội do bức xúc cá nhân, một người đàn ông ở thành phố Đà Nẵng bị công an xử phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 27.7, Công an xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.K.H (32 tuổi, ở xã Sơn Cẩm Hà) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Công an xã Sơn Cẩm Hà làm việc với N.K.H về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an xã Sơn Cẩm Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.M.T (35 tuổi, ở xã Sơn Cẩm Hà) về việc bị đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, N.K.H thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, thiếu kiềm chế trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những hệ lụy của việc đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng, N.K.H đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài đính chính, xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Công an xã Sơn Cẩm Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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