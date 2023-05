Bị phát hiện cầm cố vàng giả, đâm người để tẩu thoát

Chiều 4.5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tổ chức truy bắt nhóm nghi can mang vàng giả đi cầm cố, khi bị người dân phát hiện, vây bắt, đã rút dao đâm bị thương người dân rồi tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ cùng ngày tại một tiệm vàng ở P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc). Thông tin ban đầu, thời điểm trên, có nhóm thanh niên khoảng 3 người đến tiệm vàng này cầm cố vàng giả để lừa đảo.

Khu vực xảy ra vụ việc nghi cầm vàng giả K.P.

Cũng thời điểm này, một số người dân (được cho là nạn nhân "sập bẫy" cầm vàng giả của những người trên - PV) đã bám theo và bất ngờ xông vào "vạch mặt" thủ đoạn của các nghi can và cố gắng khống chế để bắt giữ các nghi can này. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, một nghi can rút dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào 2 tay của ông N.H. (48 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) rồi tẩu thoát.

Ông H. được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở 2 tay (1 tay bị đứt gân và 1 tay bị đâm xuyên thấu vùng bắp tay).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây, xuất hiện một nhóm 3 - 4 thanh niên đến các tiệm vàng ở TP.Bảo Lộc mua vàng. Qua một thời gian, các nghi can quay lại các tiệm vàng này cầm cố vàng giả với mẫu mã giống vàng đã mua, kèm theo hóa đơn đã mua trước đó. Do thấy giống vàng mình đã bán, lại có hóa đơn và số tiền cầm cố chỉ bằng một nửa tiền đã mua nên các tiệm vàng không kiểm tra kỹ và đồng ý cầm cố. Một thời gian sau đó không thấy người cầm cố qua lại chuộc vàng, các tiệm vàng kiểm tra lại thì mới phát hiện vàng cầm cố là vàng giả.