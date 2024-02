Bị phạt ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vì không ký hợp đồng vận chuyển

Ngày 6.2.2024 (tức 27 tháng chạp), Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và Đồn công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiến hành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ ra vào Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Tình hình giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất NGUYỄN ANH - HUỲNH KIM

Đội tuần tra liên ngành đã phối hợp để kiểm tra các tài xế về nồng độ cồn, hoạt động vận tải hành khách. Qua kiểm tra, các tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp tài xế đã bị sai sót trong hợp đồng vận chuyển khách.

Bên cạnh kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng để điều tiết giao thông khu vực ra vào sân bay cũng như khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Kiểm tra nồng độ cồn, hoạt động vận tải hành khách NGUYỄN ANH - HUỲNH KIM

Vào dịp cuối năm, khi lưu lượng người và phương tiện đổ về Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tăng lên thì khu vực cửa ngõ là điểm nóng về giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Theo đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dịp Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 850 - 880 chuyến bay/ngày. Dự kiến sản lượng hành khách đến và đi trong ngày đạt hơn 150.000 người; so với Tết 2023, dự kiến tăng 9-10%.